Quem sentiu falta dos "feriadões" em 2024 pode dar pulos de alegria, porque 2025 promete ser um ano recheado de folgas prolongadas. Dos 13 feriados nacionais, nove cairão em dias úteis de trabalho, podendo render descansos estendidos. Ainda haverá as datas comemorativas estaduais e municipais, que dão direito a descanso extra a quem morar no local.

A maioria dos feriados vai cair em dias úteis e bem pertinho dos fins de semana, como se o calendário tivesse feito um acordo com o descanso. E não para por aí. Além dos feriados nacionais, os locais também vão oferecer aquelas datas comemorativas que dão direito a mais um dia de cachoeira ou sofá para quem mora na área.

De acordo com o Relatório de tendências de viagem de 2023, elaborado pelo metabuscador Kayak, os brasileiros buscam mais por voos, hospedagem, aluguel de carros e viagens em períodos específicos do ano. O levantamento indicou, por meio de gráficos, que os picos de buscas ocorrem em dias próximos a feriados nacionais, principalmente no segundo semestre do ano, que tem maior incidência dessas datas.



Os dados mostram que os brasileiros parecem gostar de aproveitar as pequenas pausas no ano para viajar em feriados nacionais. Justamente por conta dessa tendência, a distribuição dos períodos buscados se reflete em picos durante o calendário do viajante brasileiro, concentrando-se especialmente no segundo semestre, quando temos mais feriados – com destaque para Natal e Ano Novo, é claro.

No primeiro semestre, o ano para os brasileiros costuma começar com as férias de verão, quando as buscas aumentam no comecinho de janeiro. Os feriados após esse período são o de Carnaval, com um aumento abrupto e bastante relevante nas buscas, e de Corpus Christi, que fecha os primeiros seis meses do ano.

Durante a segunda metade do ano também vemos diversos picos nas buscas realizadas, iniciando com as férias de julho, em que temos um aumento nas buscas durante quase todas as semanas do mês, continuando com os feriados nacionais, como o Dia da Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida (ou Dia das Crianças) e a Proclamação da República. O destaque fica para o Natal e o Réveillon, quando temos o período com o maior pico de buscas do ano.

Anote na agenda:

Janeiro

1º de janeiro - quarta-feira - Ano Novo 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional)



Março

3 de março - Segunda-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março - Terça-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

5 de março - Quarta-feira - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)



Abril

18 de abril - Sexta-feira - Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril - Domingo - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril - Segunda-feira - Tiradentes (feriado nacional)



Maio

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)



Junho

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)



Setembro

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)



Outubro

12 de outubro - Domingo - Nossa Senhora de Aparecida (feriado nacional)



Novembro

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)



Dezembro

24 de dezembro - Quarta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro - Quarta-feira - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).