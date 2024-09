As viagens de curta duração, conhecidas como escapadas de fim de semana, têm se tornado uma opção cada vez mais procurada por brasileiros que buscam alternativas de lazer próximas aos grandes centros urbanos. Segundo um levantamento da InvestSP, das 21 milhões de viagens que ocorreram em 2023, cerca de 97% tiveram destinos nacionais, com destaque de roteiros onde o viajante tinha a mesma região como ponto de partida e destino final.



Dentro deste cenário, o Sudeste do Brasil destacou-se por ser a principal escolha dos viajantes, de acordo com Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), em 2023 o estado recebeu 2,7 milhões de turistas, um aumento de 18% em relação ao esperado. O interior de São Paulo tem se consolidado como um dos principais destinos para esse tipo de turismo. Regiões como Campos do Jordão, São Roque, Atibaia e a Serra da Mantiqueira oferecem paisagens exuberantes, proximidade com a capital e a possibilidade de desfrutar de propriedades de alto padrão com privacidade.



Especialistas da Global Wellness Institute definem como turismo de bem-estar viagens que tem como intuito descanso, saúde, autoconhecimento e contato com a natureza, visando a manutenção ou conquista do bem-estar pessoal, criando uma melhora da saúde de maneira integrativa. “O conceito de descanso mudou. Não se trata mais apenas de fugir da rotina, mas de fazer isso com estilo, conforto e exclusividade”, afirma Adriana Venturi, sócia-proprietária da Casa Veraneio. Segundo Venturi, as escapadas de fim de semana estão deixando de ser simples viagens de lazer e se transformando em verdadeiros "retiros pessoais" onde o relaxamento e o bem-estar são prioridades.



Segundo estudo da World Health Organization, a privacidade e o conforto são elementos cruciais para o relaxamento e a redução do estresse. Além disso, a tendência crescente de desconectar-se da rotina digital, um conceito amplamente conhecido como "digital detox", é também fundamental na busca pela redução da ansiedade e estresse do dia a dia. "Muitos de nossos clientes vêm até nós justamente em busca de uma pausa completa das telas. As casas, integradas à natureza, oferecem o ambiente perfeito para essa reconexão com o essencial", afirma Adriana.



Diferentemente das hospedagens tradicionais, as casas de alto padrão são estruturadas para oferecer ao hóspede uma experiência diferenciada, integrando conforto, exclusividade e serviços personalizados. Outro ponto de destaque é a infraestrutura dessas propriedades. Muitas delas possuem ambientes planejados para atender às expectativas dos viajantes mais exigentes. A oferta de suítes amplas, piscinas privativas, áreas de convivência ao ar livre e até mesmo serviços como chefs particulares, massagistas e recreação infantil transformam o local em um verdadeiro santuário de bem-estar.

"Hoje, as pessoas buscam destinos que ofereçam não apenas uma boa localização, mas que entreguem uma experiência de imersão completa", complementa Adriana, ressaltando que muitas dessas estadias permitem ao hóspede uma conexão profunda com a natureza e com serviços altamente personalizados.

A busca por desconexão e momentos únicos reforça a tendência do turismo doméstico de curta duração e de experiências. Oferecer opções exclusivas de descanso e bem-estar, além de casas de luxo próximas a São Paulo, estão redefinindo as escapadas de fim de semana. “Vemos um futuro promissor para o público que busca esse tipo de viagem. O mercado está em expansão, e a demanda por vivências exclusivas só tende a crescer”, conclui a sócia-proprietária da Casa Veraneio.

