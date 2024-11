10 dicas para não cair em golpes na Black Friday

A Black Friday movimenta bilhões de dólares em todo o mundo e ganhou a simpatia dos brasileiros, que aproveitam a data para comprar itens a preços mais acessíveis. Desde o início de novembro, sites e lojas já começam a disponibilizar promoções e é importante ficar atento às possíveis fraudes e golpes que podem ocorrer no meio do processo.

Diante disso, especialistas no varejo trazem dicas importantes para evitar as armadilhas que podem causar perda de dinheiro e até vazamento de dados pessoais. A advogada Mariana Filgueiras, sócia na área cível do escritório Marcelo Tostes Advogados e especialista em Direito do Consumidor, ressalta que um dos principais pontos de vulnerabilidade está nas ofertas aparentemente vantajosas demais.

“É importante desconfiar de preços muito baixos e sempre comparar o valor dos produtos em diferentes lojas. Se o preço estiver muito abaixo da média, há grandes chances de ser um golpe," explica Filgueiras.

Outro cuidado importante, segundo a advogada, é com a política de devolução e troca dos produtos adquiridos. “Sempre leia as políticas de troca e devolução das lojas, especialmente para compras realizadas online. Em caso de problemas, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento em até sete dias, mas é fundamental que o consumidor esteja ciente das condições para evitar frustrações”, completa.

Cuidado com links

Em 2024, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que, só no e-commerce, a Black Friday deve gerar um faturamento de R$ 7,93 bilhões durante todo o mês de novembro. O número representa um avanço de 10,18% em relação aos R$ 7,2 bilhões registrados em 2023.

Para o advogado Emanuel Pessoa, especialista em Direito Empresarial e Doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP), é necessário estar atento a promoções falsas e evitar clicar em links duvidosos.

“Por isto, é importante tomar muito cuidado com os links e e-mails de promoções, buscando ter certeza, pela conferência minuciosa, que se está fazendo compras em um site oficial da empresa. A ousadia do crime é tão grande que anunciam mesmo no Google para que a página falsa apareça entre as primeiras na busca, o que acaba por facilitar o engano do consumidor”, alerta o advogado.

Um dos golpes mais comuns envolve a criação de páginas fakes que imitam as páginas oficiais de grandes empresas, mas com pequenas alterações, como uma letra errada ou a adição de uma palavra. Assim, o consumidor pode acreditar que está acessando o site oficial e, ao realizar a compra, corre o risco de ter seu cartão clonado.

O advogado ainda destaca que a ousadia do crime é tão grande que anunciam mesmo no Google para que a página falsa apareça entre as primeiras na busca, o que acaba por facilitar o engano do consumidor. “Da mesma forma, é preciso desconfiar de promoções absurdas, com descontos irreais, pois a maior probabilidade é que se trate de golpe”, completa Pessoa.

Black Friday registrou faturamento de R$ 7,93 bilhões no comércio eletrônico em 2023 (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Dicas valiosas

Apenas nas duas primeiras horas da Black Friday em 2023, foram registradas mais de 7,5 mil tentativas de golpes em compras online, de acordo com dados levantados pela Confi.Neotrust e pela ClearSale. Diante disso, o especialista Fabrício Carraro, Program Manager da Alura – ecossistema de educação em tecnologia – destaca 10 dicas importantes para a data:

1. Busque educação digital

Uma pesquisa do Serasa aponta que 67% dos brasileiros temem cair em fraudes durante a Black Friday. No entanto, um estudo da Kaspersky mostra que 65% da população não sabe o que é deepfake, evidenciando a lacuna na educação digital que torna os consumidores mais vulneráveis a esses golpes.

“Familiarizar-se com as características dos golpes digitais e de como seus dados podem ser coletados e usados com más intenções é o primeiro passo para comprar online com confiança”, afirma Carraro.

2. Verifique a fonte

Antes de buscar qualquer promoção, é importante garantir que a fonte seja legítima, certificando-se de que a marca é séria e realmente está aplicando descontos nos produtos. “Sites oficiais com uma boa reputação no Reclame Aqui, por exemplo, e perfis verificados em redes sociais são os canais mais seguros”, alerta o especialista.

3. Desconfie de ofertas imbatíveis

Pesquise preços e compare-os com os de outras lojas antes de fechar a compra. Isso ajuda a evitar ilusões com descontos irreais, que podem ser apenas disfarces para golpes digitais. Como ressalta Carraro: “Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente não é real”.

4. Cuidado com vídeos e imagens manipuladas

Com a popularidade das técnicas de deepfake, é preciso estar atento a vídeos e imagens que parecem reais, mas que podem ter sido alteradas. “Em meio a uma imensidão de conteúdos digitais, adotar um ceticismo crítico é sempre essencial e pode ajudar a não cair em golpes ou comprar produtos irreais”, cita o executivo.

5. Use a autenticação em duas etapas

Com o aumento das plataformas digitais, o número de cadastros e perfis cresce automaticamente. Ativar a autenticação em duas etapas pode ser uma estratégia eficiente para proteger suas contas online. Segundo Carraro, “isso adiciona uma camada extra de segurança e dificulta o acesso não autorizado”.

6. Atenção aos dados pessoais

Ainda no que diz respeito aos cadastros, o Program Manager aconselha a ter cuidado não apenas ao compartilhar dados pessoais, mas também durante todo o processo. “Não é recomendável abrir informações sensíveis em sites ou formulários suspeitos. Mesmo em ambientes seguros, é importante usar senhas fortes e diferentes para cada serviço online”, reforça.

7. Cuidado com links suspeitos

Golpistas frequentemente usam URLs semelhantes a marcas conhecidas. “Durante a Black Friday, as mensagens e e-mails com links para ofertas fraudulentas aumentam, então nunca clique sem conferir a procedência da promoção. É mais seguro acessar diretamente a página da loja em questão”, ressalta o especialista.

8. Verifique o histórico da loja

Outra recomendação antes de realizar uma compra durante a Black Friday é pesquisar avaliações de outros consumidores sobre a loja em questão e verificar se o site possui selo de segurança. “Negócios confiáveis e com boa reputação não têm nada a esconder, então priorize-os nas suas compras”, esclarece o executivo.

9. Analise as campanhas com olhar crítico

Informações sensacionalistas ou alarmantes podem ser indícios de golpe, pois os criminosos precisam competir com estratégias de marketing sérias para chamar a atenção do consumidor. “Se um anúncio faz você se sentir pressionado a comprar imediatamente, desconfie”, enfatiza Carraro.

10. Mantenha seu dispositivo atualizado

Por fim, é fundamental atualizar seus dispositivos, pois isso corrige vulnerabilidades que podem ser exploradas em golpes. “Instalar as atualizações de segurança do seu sistema operacional e aplicativos oferece uma primeira barreira contra criminosos”, conclui.



