Fiscalização nas estradas de MG prende dois foragidos da Justiça

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O primeiro dia da Operação Semana Santa, realizada nessa quarta-feira (16/4) pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), prendeu dois foragidos da Justiça e recuperou veículos roubados.

Na rodovia AMG-457, em Bom Jardim de Minas, ao prender um fugitivo, os patrulheiros também recuperaram um veículo roubado e cheques que tinham sido furtados da vítima.

Ao parar um Fiat Uno, os policiais observaram que o motorista, um homem de 36 anos, mostrava sinais de inquietação e nervosismo. Na primeira conversa com os patrulheiros, o motorista disse que não era habilitado e não soube dar informações sobre o veículo que conduzia. Os militares pediram que ele descesse do veículo e realizaram uma revista.

Ao verificarem a placa do veículo no sistema da PM, os agentes descobriram que o carro tinha sido roubado na manhã do mesmo dia e deram voz de prisão ao homem. Ele tentou despistar os policiais, dizendo que apenas teria ido buscar o carro na cidade de Amparo e que estava voltando para Bom Jardim de Minas. Segundo o motorista, ele estaria prestando um serviço a um amigo que lhe pagaria R$ 1 mil.

Ao realizar buscas no interior do carro, os policiais encontraram três cheques do banco Sicredi, todos assinados, datados e preenchidos, nos valores de R$ 14.940, R$ 22.400 e R$ 33.250. Os cheques estavam em nome da proprietária do veículo furtado.

Em seguida, os militares fizeram uma pesquisa com o nome do homem e descobriram que ele tinha vários antecedentes criminais pelos crimes de roubo, furto e receptação, além de haver um mandado de recaptura em aberto decorrente de fuga do presídio de Santos Dumont.

Em novo interrogatório, o homem confessou ser integrante da facção criminosa TCP, do Rio de Janeiro, tendo se filiado quando esteve preso em Bangu. Ele estava morando em Bom Jardim há duas semanas.

O veículo recuperado levado ao Pátio Credenciado Contorno, em Bom Jardim de Minas. O homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão de São João del-Rei.

Outra prisão

Um segundo fugitivo da Justiça foi preso na rodovia AMG-2945, em Pedra Dourada. O homem, de 37 anos, tinha mandado de prisão expedido pela Comarca de Tombos, pelo crime de embriaguez ao volante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Tombos.

Outro veículo que tinha sido roubado também foi recuperado durante a fiscalização no quilômetro 410 da MGC-135, em Bocaiúva. O carro é um Ford Fiesta, que era dirigido por um homem de 30 anos. Os policiais constataram que o veículo estava com a placa trocada e a original era registrada em Brasília. O carro tinha sido roubado em 2022.

O homem contou que o veículo tinha sido comprado por sua mãe e que ela não sabia que era produto de roubo. O carro foi removido para o pátio da Delegacia de Montes Claros para onde também foi levado o motorista, que prestou depoimento e não permaneceu preso.