Sobrinha postiça é suspeita de matar homem e incendiar casa em Minas

Um homem de 59 anos foi morto a facadas e teve a casa incendiada na madrugada desta sexta-feira (18/4), no Bairro Palmeiras, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A suspeita do crime é uma sobrinha postiça da vítima.

A Polícia Militar foi acionada após um chamado que relatava um homem esfaqueado e uma casa em chamas. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, do lado de fora do imóvel.

Testemunhas contaram que o homem estava na rua quando ligou para a suspeita e a convidou para ir até sua casa. A mulher chegou de mototáxi, cumprimentou os moradores que estavam na rua e subiu para o imóvel.

No início da madrugada desta sexta-feira, a mulher saiu do imóvel, se despediu das pessoas e foi embora a pé, mas olhava para trás o tempo todo, em direção à casa da vítima.

Minutos depois, as testemunhas perceberam que a casa do homem estava em chamas e correram até o local para prestar socorro. A vítima foi encontrada caída atrás da porta, com perfurações de faca no pescoço e no lado esquerdo do peito.

Os moradores arrastaram o homem para a rua e acionaram o socorro. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima.

Ainda de acordo com as testemunhas, a suspeita é enteada do irmão da vítima e mora no Bairro Turmalina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros controlaram o fogo e a perícia foi acionada. O corpo foi encaminhado para o IML. Até o momento, a mulher ainda não foi localizada.