Trio é perseguido por moto e baleado ao deixar boate em BH

Duas mulheres, de 21 e 26 anos, e um homem, de 27, foram perseguidos e baleados por uma dupla em uma motocicleta na madrugada deste sábado (18/4), no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem saiu de uma boate na Avenida Risoleta Neves com as amigas e entrou em um carro Toyota Corolla quando, na altura do Bairro Primeiro de Maio, notou que estava sendo perseguido por uma moto vermelha com dois ocupantes. Minutos depois, os suspeitos começaram a atirar contra o automóvel.

O motorista acelerou na Avenida Cristiano Machado até o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O registro policial narra que o trio chegou ao batalhão buzinando e gritando por socorro. Eles desembarcaram do veículo em pânico, com vestígios de sangue e dizendo que estavam sendo perseguidos.

Instantes depois, dois homens em uma moto passaram pelo batalhão atirando em direção das vítimas e dos policiais que prestavam atendimento. Cerca de cinco disparos foram feitos em direção ao posto militar.

O trio foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Risoleta Neves. A mulher de 21 anos precisou passar por cirurgia. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Durante atendimento à ocorrência, o motorista afirmou que não é envolvido com a criminalidade, mas que suspeita de um ex-amigo dele, que atuaria no tráfico de drogas.

O carro da vítima e a sede da polícia passaram por perícia. Até o momento, ninguém foi preso, e o caso será investigado.