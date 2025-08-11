Assine
TRAGÉDIA

Gari morto após ameaças no trânsito será velado nesta terça em Contagem

Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, trabalhava em uma rua de Vista Alegre quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Suspeito é marido de delegada

Clara Mariz
Ramon Lisboa
AC
Alexandre Carneiro
Laura Scardua
Ivan Drummond
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ramon Lisboa
Repórter
Coordenador da editoria de fotografia e Repórter fotográfico. Comunicação Integrada na PUC Minas. Repórter-fotográfico com mais de 15 anos de experiência em coberturas de grandes reportagens locais, nacionais e internacionais
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
11/08/2025 20:33

Laudemir de Souza Fernandes
Laudemir de Souza Fernandes trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, quando foi atingido por um disparo de arma de fogo crédito: Redes Sociais / Reprodução

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, será velado na manhã desta terça-feira (12/8) na Igreja Quadrangular, no Bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Ele morreu depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (11/8), enquanto trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital. 

O gari foi atingido por disparos no abdômen. Ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, mas morreu. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza por volta das 8 horas.

Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar. 

Leia Mais

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e começado a gritar com a motorista. Ele afirmava que se alguém encostasse em seu veículo iria matá-la. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles. 

Suspeito 

O principal suspeito de ter disparado contra os garis e matado Laudemir foi preso nesta tarde no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, também na Região Oeste de BH. O homem foi identificado como Renê da Silva Nogueira, de 47 anos. 

Ele é vice-presidente de uma empresa de alimentos e marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele foi encaminhado para o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) onde o boletim de ocorrência está sendo registrado. 

A arma que teria sido usada no crime foi apreendida e seria da esposa do suspeito. Em nota, divulgada por volta das 18h20, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

Luto 

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) lamentou o falecimento de Laudemir. O executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”. 

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”. 

*Com informações de Nash Castro - TV Alterosa

Tópicos relacionados:

belo-horizonte contagem homicidio minas-gerais pcmg pmmg

