Gari morto após ameaças no trânsito será velado nesta terça em Contagem

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, será velado na manhã desta terça-feira (12/8) na Igreja Quadrangular, no Bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Ele morreu depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (11/8), enquanto trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital.

O gari foi atingido por disparos no abdômen. Ele chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, mas morreu. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza por volta das 8 horas.

Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e começado a gritar com a motorista. Ele afirmava que se alguém encostasse em seu veículo iria matá-la. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles.

Suspeito

O principal suspeito de ter disparado contra os garis e matado Laudemir foi preso nesta tarde no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, também na Região Oeste de BH. O homem foi identificado como Renê da Silva Nogueira, de 47 anos.

Ele é vice-presidente de uma empresa de alimentos e marido de uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele foi encaminhado para o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) onde o boletim de ocorrência está sendo registrado.

A arma que teria sido usada no crime foi apreendida e seria da esposa do suspeito. Em nota, divulgada por volta das 18h20, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) lamentou o falecimento de Laudemir. O executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”.

*Com informações de Nash Castro - TV Alterosa