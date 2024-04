Carlos Nunes e Benetti Mendes brincam com as traições amorosas no palco do Teatro Marília

Sexta-feira (5/4)

A noite de Belo Horizonte definitivamente não seria a mesma se não fosse o Pub Major Lock (Rua dos Guajajaras, 842, Centro), na ativa há 31 anos. Por tanta história que ele guarda, vale curtir a sexta-feira na festa Freaky friday – Chutando o balde, que chega à terceira edição. Vão animar a pista, a partir das 20h, Lucas Martins, Fabr, GMZ & Mourão, Tatá, Carol Pacheco e convidados. Ingressos entre R$ 20 e R$ 30.

Sábado (6/4)

Bom humor é com ele. Por isso, vale conferir o novo espetáculo de Carlos Nunes, a comédia “Como superar a traição”, neste sábado, às 20h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). É diversão sem erro. O texto, que Carlos divide com o ator e professor de teatro Benetti Mendes (foto), gira em torno do 1º Simpósio Internacional de Cornos de Belo Horizonte, com as histórias de um padre; da mulher cujo marido saiu para pescar e ficou três dias na Rua Guaicurus, zona de meretrício da capital mineira; do detetive que erra o endereço e bate na porta de um gay; e do garoto de programa de Uberaba, a capital do zebu. Detalhe: a plateia será convidada a fazer o teste da fidelidade. A ideia do texto surgiu de uma situação que nada tinha de humor, conta Nunes. Um amigo ligou-lhe em prantos, lamentando ter encontrado a pessoa que lhe jurava amor eterno na cama com outra pessoa. “'Como superar a traição?', gritava e chorava meu amigo ao celular”, diz. É o primeiro texto inédito montado por Carlos cinco anos depois de “Aperte o play e só... ria”, parceria com Kayete e Fernando Veríssimo. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).



Domingo (7/4)

Guignard é sempre uma excelente desculpa para sair de casa, especialmente no finalzinho da tarde de domingo. No Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), o público vai se encantar com a mostra “A paixão segundo Guignard”, que reúne 200 obras assinadas pelo mestre, além de Edith Behring e Franz Weissmann, que foram assistentes dele no início da Escola Guignard. Há também trabalhos de Amilcar de Castro, Yara Tupynambá e Augusto Degois, ex-alunos do pintor. A galeria fica aberta das 17h às 21h, no domingo, com entrada franca.

Segunda-feira (8/4)

Começar a semana batendo um papo saboroso com a chef Bruna Martins (foto) é bom programa para a segunda-feira. Responsável pelos restaurantes Birosca Bistrô, Florestal, Gira Vinho e o projeto Doce Pescaria, ela será a estrela de encontro exclusivo de gastronomia e networking na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), na Avenida João Pinheiro, 495, Centro. Promovido pela entidade em parceria com o Sebrae Minas, será realizado das 16h às 18h. A chef vai compartilhar experiências na cozinha contemporânea, entre elas a imersão na San Sebastian Gastronomika, feira realizada em San Sebastian, na Espanha. Ingressos podem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla, bata buscar o evento Encontro Gastronomia/Palestra Chef Bruna Martins.

Terça-feira (9/4)

Em sua sétima edição, o programa de seleção da Piccola Galleria exibe a exposição “Revela”, do artista Coniiin. Criado na Zona Leste de BH, ele apresenta, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), 12 fotografias e uma instalação em lambe-lambe. Como fotógrafo, Coniiin atua na cobertura da cena de reggae e hip hop da cidade, com foco em artistas negros como Djonga. O mineiro teve seu primeiro contato com a câmera fotográfica há uma década, aos 18 anos.



Quarta-feira (10/4)

Esta é para quem não quer perder a novidade da semana. Na quarta-feira, será aberta a exposição “Berna Reale/ Ruídos”, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Fotografias, objetos, performance, pintura e vídeo formam um recorte na produção de Berna, nascida em Belém do Pará. Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria ou no site ccbb.com.br/bh

Quinta-feira (11/4)

Por aqui terminamos a semana, com bom humor. O comediante e youtuber Murilo Couto (foto) faz na quinta-feira única apresentação de “Murilo Coach – 7 passos para bilhão”, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). O tema do espetáculo – transformar qualquer fracassado em fracassado cheio de autoconfiança – é motivo para boas gargalhadas. Ingressos a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).