O anúncio da mudança da Les Juliettes pegou de surpresa os fãs da marca carinhosamente chamada de "a sobremesa da sua família" ou "seu doce preferido". Em rede social, um comunicado informava que em breve a empresa estará funcionando na Espanha.

"No momento, estamos em negociação com possíveis compradores que já demonstraram interesse em continuar com a marca no Brasil. Termos consolidado tão bem a marca e a empresa em Belo Horizonte está permitindo estudar essa possível transição para novos sócios, conservando as receitas originais e, principalmente, a qualidade que sempre oferecemos", diz Luiza Guimarães Toledano, que mora em Madri há cinco anos e é sócia da irmã Júlia Lacerda Soares Guimarães. A loja do Belvedere funciona até 13 de abril, quando inicia o que consideram como pausa.





Em família



A Les Juliettes foi fundada há 10 anos por Luiza, à época recém-graduada em administração de empresas pelo Ibmec, e por Júlia, que acabava de se formar em belas artes pela UFMG. "Naquela época, a Júlia já transformava açúcar em arte, com muito talento, e decidimos lançar o Les Juliettes para que mais pessoas pudessem degustar o que estávamos comendo em casa. Desde o princípio, nossas premissas foram: vamos entrar nesse mercado, que já é vastamente explorado, mas vamos criar nossas receitas autorais, criar o nosso espaço aqui, oferecer a melhor atenção ao cliente, oferecer alto padrão de qualidade, estética e criatividade", recorda Luiza, que assumiu o marketing e a gestão da empresa, enquanto a irmã ficou responsável pela criação e produção.

Luiza cita ainda a importância do apoio dos pais, Marco Antônio e Valéria Guimarães. "Eles investiram e dedicaram tempo nos ensinando o que já sabiam da trajetória empresarial deles."





Um milhão por ano



Em relação ao mercado da capital mineira, Luiza diz que, desde o início, a demanda foi surpreendente. "Nos últimos quatro anos performou maravilhosamente, claro, enfrentando e superando os desafios como qualquer empresa, e faturando R$ 1 milhão por ano. Nós nunca ficamos preocupadas com 'o mercado daqui é difícil ou com o cenário econômico do país'. Focamos nossos esforços nos produtos e no cliente." Ela reconhece que enfrentaram desafios: “Principalmente quando tentávamos administrar a empresa na valentia”.

Foi aí que entenderam que era necessário profissionalizar tudo. "A Les Juliettes é toda estruturada em processos, gerida por um sistema integrado e com muita seriedade. Vemos muitas confeitarias sendo levadas como negócios informais, mas desde o começo nós enxergamos a importância de criar esse valor agregado em nossa empresa."

Conectada





Casada com o consultor financeiro Pablo Toledano há seis anos, Luiza conseguiu continuar fazendo o trabalho de marketing e gestão. "Inclusive o sistema integrado me permitiu ter o controle financeiro, vendas, clientes, mesmo à distância. Só ficava triste em não poder participar presencialmente de tantos eventos legais, com marcas importantes, representando nossa empresa. Mas feliz em conseguir continuar tão presente no Les Juliettes." Ela diz ainda que quando se mudou para a Espanha, parte de sua alma ficou no Brasil.

Amor à confeitaria



Luíza, Rebeca e Júlia querem levar para a Espanha a paixão pela confeitaria, com as mesmas premissas que usam no Brasil. "Não vamos tentar roubar o espaço de nenhuma confeitaria espanhola, e sim levar a nossa criatividade brasileira, sabores, que serão adaptados ao paladar espanhol, e nossas receitas autorais." Luiza observa que o público espanhol consome cada vez mais este mercado de festas/decoração/confeitaria, e está descobrindo agora a forma brasileira/latina “incrível” de comemorar e, com isso, segundo ela, há uma oportunidade maravilhosa de se explorar. "Vemos várias empresas chegando em Madri vindas da Colômbia, Venezuela, trazendo know-how desse setor de festas e conquistando um espaço importante. Sobre a parte burocrática, é mais fácil criar uma empresa na Espanha do que no Brasil.”





No Belvedere



As sócias da Les Juliettes já estão em negociação com possíveis compradores. "Estamos estudando as melhores propostas e cenários", diz Luiza.