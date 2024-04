Até maio, Tubarão Martelo e companheiros vão nadar no site do Fici

“O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar – O filme” está selecionado para o 21º Festival Internacional de Cinema Infantil (Fici). A exibição ocorrerá no site www.fici.com.br, desta quinta-feira (4/4) a 5 de maio. A produção está na mostra principal, na categoria histórias animadas. Com direção de Cláudio Fraga e Carlos Magalhães, ela concorre ao Prêmio Brasil de Cinema Infantil e será avaliada por um júri especializado. Também concorre a melhor filme do Fici 2024/ escolha do júri popular, disputando com 85 produções.

• • •

No roteiro, quando um valente navegador parte em busca de tesouros escondidos nos oceanos, é surpreendido por Tubarão Martelo e seu fiel Peixe-Piloto. Levado por sereias a conhecer todos os moradores do oceano, ele experimenta uma aventura cheia de suspense, que revelará as verdadeiras riquezas da vida, ameaçadas por terríveis predadores: os seres humanos.

• • •



Tubarão Martelo é sucesso no YouTube, com mais de 32 milhões de acessos a seus vídeos musicais animados, e também no teatro. O filme teve pré-estreia no ano passado e agora participa de festivais. Com 26 minutos, o média-metragem infantil foi a única produção mineira contemplada na categoria animação pelo edital Petrobras Cultural, realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



• AUTOMAÇÃO



Aline Glaeser e Rúbia Coser, diretoras da Travel Next Minas, estão apostando na transformação das feiras de turismo nos próximos anos. Para a edição 2024, marcada para 16 e 17 de agosto, no Expominas, elas não só contrataram como curador Daniel Turbox, especialista em inovação, automação e inteligência artificial, como pretendem colocar um robô como concierge. A proposta é motivar os agentes de viagens como em um game, com direito a premiação. A Travel Next Minas pretende ficar entre as quatro melhores feiras de turismo do país, principalmente no tocante à tecnologia, qualificação profissional e nível de satisfação.



• EM CENA



“Meu corpo está aqui” faz curta temporada na programação do Festival Teatro em Movimento. A peça se baseia em experiências pessoais de Bruno Ramos, Haonê Thinar, Juliana Caldas e Pedro Fernandes, atrizes e atores PCDs (pessoas com deficiência). Eles estarão em cena falando abertamente sobre os próprios relacionamentos, corpos e desejos. Sessões nesta sexta-feira (5/4), às 21h, e sábado (6/4), às 20h, no Teatro Sesiminas. Haverá intérprete de libras e audiodescrição, além de acessibilidade para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

• AGENDA



Márcia Arcuri, referência mundial em arqueologia pré-colombiana, é a próxima convidada da série “Práticas e reflexões”, evento bimensal do projeto CCBB Educativo – Territórios e Saberes. O bate-papo gratuito, agendado para 13 de abril, às 10h30, vai abordar o tema “Nossa memória latina – Os povos antigos peruanos”. Curadora adjunta do Masp e professora da Ufop, Arcuri convidará o público a conhecer as civilizações pré-incaicas para se aproximar da identidade latino-americana. Inspirada na exposição “Tesouros ancestrais do Peru”, em cartaz no CCBB, a conversa é uma forma de compreender as civilizações ancestrais pela perspectiva decolonial. É necessária inscrição prévia pelo site ccbb.com.br/belo-horizonte. O espaço fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.





• PRÉ-ESTREIA



Eleonora Santa Rosa recebeu amigos e representantes do setor cultural no UNA Cine Belas Artes para a pré-estreia do documentário “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, seu primeiro longa. O filme celebra o legado de Affonso Ávila, um dos ensaístas e poetas mais brilhantes do Brasil na segunda metade do século 20. Com tradução em inglês, espanhol e libras, o documentário entrará em cartaz no circuito comercial em meados de junho. A diretora oferece um mergulho na poesia construtivista, experimental, crítica e singular de Ávila.



Iza Sabino é uma das vozes femininas mais potentes do rap mineiro Coniiim/divulgação



• SINGLE



A artista mineira Iza Sabino alcançou 30 mil plays no Spotify com seu novo single, “As preta primeiro”, gravado com MC Luanna, rapper paulista que se apresentou no recentemente no Lollapalooza. O single é o primeiro lançamento de “Grande”, novo álbum de Iza, que será lançado em abril, com convidados de peso da música nacional. Em atividade na cena hip hop desde 2014, Iza Sabino é voz feminina de destaque em Minas e foi citada por Emicida na abertura da turnê “AmarElo – A gira final”, em Belo Horizonte.