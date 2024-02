A beleza do desfile da Viradouro na Sapucaí ainda acende os comentários sobre o carnaval. O que pouca gente sabe é que o livro “Sacerdotisas voduns e Rainhas do Rosário”, organizado por Aldair Rodrigues e Moacir Maia, serviu de norte para que o carnavalesco Tarcísio Zanon mergulhasse na cultura vodum, que inspirou o enredo campeão de 2024.

O livro narra de forma inédita a presença de lideranças femininas africanas da área vodum em Minas Gerais, destacadas sacerdotisas voduns e que se tornaram também juízas e rainhas nas irmandades negras no estado. Na pesquisa, Zanon e o enredista Guga Melo foram para a Bahia e encontraram dois terreiros centenários dessa herança africana, o Bogum e o Seja Hundé.

O resultado foi a consagração da escola de samba, que fez o peito dos foliões explodir com o samba "Ê alafiou, ê alafiá! É o ninho da serpente, jamais tente afrontar! Ê alafiou, ê alafiá! É o ninho da serpente preparado para lutar! Arroboboi, meu pai! Arroboboi, dangbé! Destila seu axé na alma e no couro".

JILÓ COM MEL



Começa nesta quarta (28/2), em Portugal, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores e mais importantes feiras do segmento no mundo. O governo de Minas Gerais participa com estande próprio, e todas as ações terão como foco a promoção da cozinha mineira. O chef Felipe Rameh vai acompanhar o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, nessa jornada gastronômica até domingo (3/3). Ele será o responsável por apresentar nossa cozinha através de um menu com quatro pratos: jiló tostado, mel, mostarda, pimenta caipira e angu de milho crioulo; porquinho crocante, banana caramelada, minivegetais tostados e rotti; galinha na lata, creme de baroa, pequi e castanha de baru; e goiabada frita Tragaluz. Duas das receitas serão servidas para cerca de 40 a 50 participantes da feira. Portugal é hoje responsável por 23% dos turistas estrangeiros que vêm a Minas.

FOTOLIVROS



Cinquenta e dois livros de fotografia serão apresentados durante a 13ª edição do Festival de Fotografia de Tiradentes, dias 8 e 9 de março, na cidade histórica. Entre os títulos, “Tramas”, do coletivo Nitro; “O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, de Erick Peres; “Óris”, de Bárbara Lissa, Maria Vaz (Duo Paisagens Móveis); “Diário de Viagem”, de Alice Grou; “Hêmba”, Edgar Kanaykõ Xakriabá; “Olhar Oriente”, de Mário Matias; “Qual o tamanho da sua loucura?”, de Laure Gomes; “Rota dos 88 templos – caminhos de ascensão”, de Antonio Jr.; “Chapada dos Veadeiros: povos dos Campos Gerais”, de André Dib.

VISITANTE ILUSTRE



O Instituto Cervantes recebeu a visita de Luis García Montero, diretor da instituição na Espanha desde 2018. García Montero é professor de literatura espanhola na Universidade de Granada, poeta e ensaísta premiado. Sua visita possibilitou aos colaboradores um rico intercâmbio cultural e fez parte de um roteiro de visitas do diretor a quatro centros no Brasil: Curitiba, Porto Alegre, Recife e BH. Uma viagem que reforça o caráter estratégico do Brasil para o Instituto Cervantes, tanto cultural quanto educacionalmente.

ESTREIA



Natural de Belo Horizonte, Monique Curi lança amanhã (29/2) o seu primeiro livro, “A virada de chave, o dia em que parei de esperar”. A noite de autógrafos será realizada, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. No Rio, onde mora, Monique iniciou sua carreira de atriz e atuou nas novelas “Baila comigo”, “Felicidade”, “História de amor”, “Laços de família” e “Salve Jorge”.