Um dos destaques da programação da 11ª Mostra de Artes Cênicas Tiradentes será o encontro de Christiane Torloni e sua mãe, Monah Delacy, que vão compartilhar suas histórias e vivências em um bate-papo marcado para sábado, 4 de maio. As atrizes vão falar de sua jornada conjunta, dos desafios superados e das lições extraídas ao longo de décadas de experiências. Christiane Torloni é conhecida por importantes papéis na TV e no teatro e dona de prêmios consideráveis, incluindo um prêmio APCA, dois prêmios Qualidade Brasil e uma indicação ao prêmio Shell. Sua mãe, a belo-horizontina Monah Delacy, criada numa família tradicional mineira, derrotou a resistência paterna para seguir sua paixão pelas artes cênicas. Aos 95 anos, ela tem uma impressionante carreira teatral, com 67 peças no currículo, a fundação do Teatro Arena, o ensino de artes cênicas por 30 anos e muito mais.



• BATALHAS VIRTUAIS

A fase final do Circuito Intercolegial de E-Sports será realizada, entre abril, maio e junho, na Arena Players, no Shopping Cidade. A disputa vai reunir alunos matriculados em escolas e faculdades de Belo Horizonte, que mostrarão suas habilidades nos jogos Fifa, Valorant e Counter Strike, três dos jogos mais populares do mundo, em uma disputa valendo prêmios de até R$ 3 mil e vários kits gamers completos. As etapas on-line e presencial serão realizadas entre os próximos dias 22 e 26. A partir daí, os embates passam a ser presenciais, no Shopping Cidade, com disputas marcadas para os dias 27 e 28 de abril, 4 e 5 de maio, 18 e 19 de maio e 25 e 26 de maio. A finalíssima será disputada em dois dias, na arena montada no mall, no fim de semana dos dias 1º e 2 de junho, e contará com toda a estrutura de que os profissionais do segmento desfrutam, com direito a narrador profissional, espaço para torcida, telão de transmissão e a participação do gamer Andrei Alves, que soma em suas redes sociais mais de 6 milhões de inscritos. O espaço contará com oito consoles, 10 computadores e um telão de 3 x 2m.



• AGENDA

Wilson Sideral está confirmado na inauguração do Show Auto Mall, marcada para 30 de abril. No repertório, clássicos da música brasileira e composições autorais, como os hits “Pra qdo vc se lembrar de mim”, “Fácil” e “Na moral”, além do seu mais recente projeto, Tropical Blues, uma releitura de canções brasileiras em versões blues, e uma homenagem a Cazuza, fruto de um espetáculo-tributo que rodou o país com o seu irmão, Rogério Flausino.



• CERÂMICA

Colecionadora de prêmios e dona de carreira de destaque nas artes plásticas, a ceramista Erli Fantini orgulha-se de contribuir para a formação de novos artistas. Prova disso é o estímulo que dá aos alunos. Nos próximos sábado (13/4) e domingo, ela expõe na Feira Papel & Cerâmica, no Mercado Novo, além de objetos de arte, decoração e utilitários de sua autoria, peças criadas e moldadas pelos alunos. “Reservei um espaço para aqueles que estão no começo e outros que já botam para quebrar. Sou muito orgulhosa de colaborar na formação de gerações na arte da cerâmica”, declara Erli Fantini, que, assim como os alunos, teve o privilégio de ter como mestres grandes referências das artes, entre eles Amilcar de Castro e Celeida Tostes.



• DEBUTANTE

Clara Álvares, filha de Hilton Morato e Raquel Álvares, comemora seus 15 anos neste sábado (13/4), no Lake House, na Pampulha. Uma festa que vai reunir a família e os amigos de BH e também de Abaeté, sua cidade natal.