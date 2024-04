Viagem de moto até o Alaska é tema de livro do engenheiro Marcelo Gayo, que será lançado no dia 24, no Bordô Gastro Vino

Marcelo Gayo conseguiu um feito e tanto. Por 72 dias, ele rodou, de moto, exatos 29.325 km, cruzando 14 países (Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, México, EUA e Canadá). O resultado dessa aventura está no livro "Relatos de viagem – De Piedade do Paraopeba para o Alaska de moto… aos 70", que será lançado, com noite de autógrafos, no próximo dia 24, no Bordô Gastro Vino, na Savassi.



• AMOR EM DUAS RODAS

Marcelo era muito jovem quando teve o interesse despertado pelas duas rodas. Fez pequenas viagens, depois, as médias e as maiores, com a CB 400, moto icônica no Brasil. Nos anos 1980, depois que conheceu a mulher, a médica Hilma Gayo, ela era sua companhia na garupa. Para o Alaska, César, amigo de Marcelo, foi sua companhia.

• JORNADA EM NÚMEROS

De Minas Gerais ao Alaska, os 29.325 km consumiram 1.384 litros de gasolina. Num trecho entre a Colômbia e o Panamá, a moto foi embarcada em avião. Na média, por dia, foram sete horas e meia na estrada. Mas, como contou Marcelo em entrevista a esta coluna, no ano passado, "houve percursos de 12 horas e outros que duraram pouco mais de três horas".



• CULINÁRIA E ARTE

Evento tradicional no calendário das escolas, a International Food Fair, feira que reúne a diversidade culinária de 13 países; e a Art Fair, feira em que os alunos expõem suas obras produzidas durante o ano letivo, vão movimentar a Escola America, neste sábado (13/4), das 9h às 14h. As obras de arte poderão ser adquiridas em um “Leilão Silencioso” e os recursos arrecadados serão destinados ao Projeto Casa do Beco.



• RODA DE SAMBA

Pela primeira vez, o evento Ô Sorte vai ocupar espaços públicos da capital mineira, em edição especial, promovendo uma roda de samba ao ar livre. No dia 4 de maio (sábado), a Praça JK recebe a banda de samba Ô Sorte, em parceria com a cantora Adriana Araújo e o coletivo Abre a Roda Mulheres no Choro e o projeto de discotecagem em vinil Durval Sounds.