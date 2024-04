DJs Válber e Vinicius Amaral se apresentam na concorrida Murd On The Dancefloor, n' A obra, nesta sexta

Sexta-feira (12/4)

Se como canta a banda norte-americana Indeep, sucesso dos anos 1980, um DJ salvou a vida de alguém, imaginem o poder de dois DJs em uma única noite. Válber e Vinícius Amaral prometem pista animadíssima n' A Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi), em mais uma edição da concorrida Murd On The Dancefloor. No repertório, os clássicos das pistas da primeira década dos anos 2000. Os ingressos custam R$ 30, e a porta da casa abre às 22h. É bom ser pontual para garantir a entrada e evitar filas.

Sábado (13/4)

Você – assim como eu – pode nunca ter ouvido falar dos ilusionistas brasileiros Henry e Klauss, o que não quer dizer que eles não façam tremendo sucesso. Hoje, por exemplo, fazem três sessões – às 13h, às 17h e às 21h –, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Eles estão na cidade desde quinta-feira (11/4) e, no total, serão sete apresentações do espetáculo “Illusion show – Uma jornada mágica”. Eles têm 15 anos de carreira, colecionam prêmios e são recordistas mundiais de levitação por terem ficado quatro horas levitando na Avenida Paulista, em São Paulo. Os ingressos variam entre R$ 90 e R$ 500.



Domingo (14/4)

Quem curte e acompanha teatro reconhece fácil, fácil o nome de Babaya, que, na maioria das vezes, é responsável pela preparação vocal do elenco. Os fãs não abriram mão de vê-la neste domingo como convidada especial da série “Alma mineira”, uma homenagem aos nomes da música importantes na cultura do estado. Com quase 50 anos de carreira, Babaya será recebida pela Orquestra Ouro Preto, às 11h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). No repertório, "Encontros e despedidas", "Sentinela", "Clube da Esquina 2". O flautista e arranjador Mauro Rodrigues fará participação especial. Os ingressos custam R$ 15 e R$ 30.



Segunda-feira (15/4)

Para o pontapé inicial da semana que começa, boa opção é o espetáculo "Fausto", em cartaz, às 20h, no Teatro 1 do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Os argumentos para ver o espetáculo são muitos. A começar pelo fato de a peça ser a última dirigida por José Celso Martinez Corrêa, que morreu de forma trágica, vítima de um incêndio, em julho do ano passado. O espetáculo volta a ser encenado depois de apenas cinco semanas que ficou em cartaz, de agosto a setembro de 2022. "Fausto" foi inspirado em "A trágica história do Doutor Fausto", escrita no final do século 16 pelo inglês Christopher Marlowe. É o primeiro registro dramatúrgico do mito alemão sobre um homem que faz um pacto com o diabo. Em entrevista ao Estado de Minas, na semana passada, o diretor Fernando de Carvalho disse que o "'Fausto' fala dos demônios contemporâneos, do medo do outro, dos ódios da internet. O Zé, naquele período, estava sendo muito atacado". O espetáculo tem 2h30 de duração (incluído intervalo de 15min) e os ingressos custam R$ 30 (inteira).



Terça-feira (16/4)

Dia morno na agenda de eventos, a terça ganha um up com o Cirque Amar, que pela primeira vez faz temporada em Belo Horizonte depois de passar pelo Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em cena, 39 artistas entre acrobatas, malabaristas, palhaços e pilotos que tiram o fôlego da plateia no show de freestyle de motocross. A tenda está armada na Via Expressa, próxima à Arena MRV. Os espetáculos, de segunda a sexta-feira, começam às 20h30 e, nos finais de semana e feriados, às 16h, às 18h e às 20h30. O preço dos ingressos, que podem ser adquiridos no site cirqueamar.com.br ou nas bilheterias, variam de R$ 46 a R$ 310.



Quarta-feira (17/4)

Para quem não é empreendedor, as câmeras de celular são pura diversão. Mas para quem depende dos registros dos smartphones para vender seus produtos, todo cuidado é pouco para, literalmente, não ficar feio na foto. Quarta-feira, das 15h às 17h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro), dentro da programação do Minas Trend, Amanda Garcia, da Escola de Lojistas, vai falar sobre o tema na palestra "Prática de foto de produto usando o celular". As inscrições gratuitas podem ser feitas no Sympla.



Quinta-feira (18/4)

Elis Regina é a inspiração do repertório que a cantora Flaviane Orlando, Italo Lima (guitarra), João Alvarenga (contrabaixo) e Lincoln Cheib (percussão) apresentam, no Minas Jazz Bar (Avenida Alvares Cabral, 17, Centro), a partir das 21h30. A casa abre às 20h. Os ingressos variam de R$ 75 (convites individuais) a R$ 375 (mesa para cinco pessoas).