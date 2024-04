Os proprietários da Fazenda Saudade, em Ibertioga, na Zona da Mata mineira, receberam medalha de ouro com o Lasquinha, da Queijaria Fazenda Saudade, no 3º Mundial do Queijo do Brasil, concurso realizado na capital paulista. Concorreram cerca de 1,9 mil produtos e cada um recebeu notas individuais de 300 jurados.

***



Há cinco anos, o casal Tereza Rodrigues e Mateus Brandão produz queijos na Fazenda Saudade. Os dois deixaram Brasília para viver uma vida simples no campo e morar na propriedade dos pais dela. O prêmio é o reconhecimento do esforço da dupla – ela, jornalista; ele, videomaker. Tereza e Mateus pesquisaram muito antes de se tornarem referência em queijo minas artesanal.

EM TIRADENTES



Após um período de ausência, a cantora Barbara Fialho está de volta com o show inédito “Fênix”, que será apresentado na Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena, em 3 de maio, às 17h, no Palco Sesc – Rodoviária. Barbara estará ao lado do DJ Cia. O evento será realizado de 2 a 5 de maio, com entrada franca, na cidade histórica mineira.

REVOLUCIONÁRIAS



A socióloga mineira Isabelle Anchieta participa amanhã do projeto Sempre um Papo, apresentando o livro “Revolucionárias: Joana d'Arc e Maria Quitéria” (Planeta). A autora faz uma comparação entre a francesa do século 15 e a brasileira do século 19, debatendo questões atuais como a luta por autodeterminação, liderança carismática, polarização social e heroísmo. O encontro está marcado para as 19h30, no Auditório da Cemig. Leila Ferreira participa do debate.

EM CENA



Marcéu Pierrotti comemora seu décimo espetáculo no teatro com a peça “3 meses e 3 dias”, em cartaz até maio no Rio de Janeiro. O ator assina direção e colaboração dramatúrgica neste drama ficcional inspirado em sua própria vida. Ele também pode ser visto na série “Até onde ela vai”, escrita por Raphaela Castro e dirigida por Felipe Cunha, em cartaz na plataforma Univer Video.

***



Com trabalhos em “Terra e paixão” (2023) e “Malhação” (2007 e 2018), na Globo, e “Poliana moça” (2022), no SBT/Alterosa, Marcéu tem ligação com Minas. A mãe é de Rio Pomba. Ele conta que já esteve em Belo Horizonte com peças de teatro e fez peças publicitárias em Juiz de Fora. “Além das artes, posso dizer que tenho forte relação com a culinária mineira. Até hoje preparamos as receitas da minha avó materna. É um costume enraizado na nossa família”, diz.