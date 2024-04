Sexta-feira (19/4)

Fim de semana começa e a poesia da Mimulus Cia de Dança abre a programação cultural no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). A partir do meio-dia, o público confere a exposição “Potência de vida – Flores de coragem, Mimulus 30 anos”, no foyer do espaço, com entrada franca. À noite, às 20h, Jomar Mesquita (diretor), Juliana Macedo (bailarina) e Ed Andrade (cenógrafo) conversam com os fãs do grupo no teatro. A programação é homenagem a Baby Mesquita, que há 30 anos fundou a companhia de dança de salão. Os ingressos são gratuitos, retirados pelo Sympla ou na bilheteria local. A Mimulus é uma das mais importantes companhias de dança de salão do país. A trupe já se apresentou em mais de 80 cidades

e 14 países.

Sábado (20/4)

Suzy Brasil é uma das figuras mais conhecidas e admiradas no mundo LGBTQI+. Personagem criada por Marcelo Souza Costa há mais de 26 anos, é conhecida pelo bom humor e deboche em shows nas boates pelo Brasil afora. Para quem acompanha a trajetória de Suzy há tantos anos, sabe que a apresentação dela, às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro), é um deleite. Afinal, nada melhor que dar boas gargalhadas sentadinho no conforto de um teatro. Em "Bye Bye Bangu", monólogo escrito por Diogo Camargos, Suzy interpreta a aposentada Consuelo, que reuniu três amigas para reviverem as alegrias e emoções de viagem feita por elas há 25 anos. Enquanto elas não chegam, a chefe da excursão relembra histórias que viveram juntas, com direito a muitas confusões. O espetáculo recebeu duas indicações ao Prêmio Prio de Humor, idealizado por Fábio Porchat, nas categorias melhor espetáculo e performance, prêmio que ficou com a drag queen. Os ingressos custam R$ 80 (inteira), à venda na bilheteria local ou pela plataforma Eventim.



Domingo (21/4)

Alegria e descontração é com Jammil, que promete animar o domingo no "Salve folia". O evento começa às 16h, no Clube Chalezinho (Avenida Professor Mário Werneck, 530 – Estoril). Os ingressos custam R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). A banda vai apresentar seus grandes sucessos, marca registrada dos carnavais pelo país afora. Os DJS Vavá e Stockler também estão no line up da noite.



Segunda-feira (22/4)

Última oportunidade para quem ainda não viu a peça "Leão Rosário", que se despede da temporada na capital, no Teatro 2, às 19h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Com direção de Eduardo Moreira, a montagem, tragédia inspirada em Rei Lear, de William Shakespeare e no universo de Arthur Bispo do Rosário, é protagonizada pelo ator, diretor, escritor, roteirista e produtor Adyr Assumpção. Em cena, temas como tempo, morte, velhice, poder, engano e razão. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda pelo https://ingressos.ccbb.com.br/ ou na bilheteria local.



Terça-feira (23/4)

O Centro da capital mineira revela boas surpresas, sempre com uma boa desculpa para uma visita. Na terça-feira, cai como uma luva admirar não só o prédio da CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais (Avenida Afonso Pena, 737 – Centro) como as exposições “Núcleo nômade de fotografia – Fotolivro em movimento”, no Espaço 1, e “Terra vinga”, no Espaço 2. A primeira com obras de André Baumecker e Marcelo Castro; a segunda com trabalhos de Marlon de Paula. Visitas mediadas devem ser programadas pelo e-mail agendamento.educativofcs@appa.art.br. O local funciona das 9h30 às 21h e tem entrada gratuita.



Quarta-feira (24/4)

Para quem aprecia música clássica, "Tchaikovsky, Bruch e Fragoso – Dois pianos e orquestra", do projeto Concertos da Liberdade, é opção de quarta, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Convidados da noite, os pianistas portugueses Artur Pizarro e Bernardo Santos interpretam o emocionante “Concerto para dois pianos e orquestra”, de Max Bruch. Um intérprete de libras estará presente para acompanhamento das ações e orientação ao público PCD auditivo nos espaços que dão acesso ao teatro. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), à venda pelo site Eventim ou na bilheteria local.



Quinta-feira (25/4)

O fim de semana começa animadíssimo com a comemoração dos nove anos da Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Para celebrar a data, Pato Fu, O Mordomo, Léo Moraes e DJ Dani-se. A abertura da casa é às 20h. Os ingressos custam R$ 80 (lote 2, social), à venda pelo https://autentica.byinti.com/.