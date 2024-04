Quem não quer dar boas gargalhadas que atire a primeira pedra. É com esse espírito que a Cia. P’atuá fará temporada de apenas dois finais de semana com a peça “Na comédia de Edgar, Alan põe o bico”, a partir de 26 de abril, em BH.

No texto de Glicério do Rosário inspirado no poema “O corvo” e no ensaio “A filosofia da composição”, de Edgar Alan Poe, o nosso herói, endividado e sem público para suas tragédias, resolve participar de um concurso de comédias. Um corvo, Alan, e a dupla caipira Zé Prenúncio e Malagouro completam a história.

A direção é de Geraldo Octaviano. No elenco, Cláudio Márcio e Glicério do Rosário. A montagem ficará em cartaz no Teatro José Aparecido da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade.



• DIVINAS CONVERSAS



Odilon Esteves é o convidado de quarta-feira (24/4), às 19h30, do ciclo de encontros e palestras promovido pela Fundação Torino, aberto ao público. Ator formado pela UFMG, Odilon tem extensa carreira dedicada ao teatro, cinema e televisão, com participações memoráveis em novelas, peças e filmes premiados, além de trabalhar como codiretor em diversos formatos de dramaturgia. Paralelamente à intensa rotina de trabalho, ele estimula a arte literária a partir de projetos autorais. Convites devem ser retirados no site eventbrite.

Odilon Esteves como Firmino em "Mar do sertão", novela da Globo Globo/divulgação



• SELOS E MOEDAS



Peças históricas de Minas Gerais fazem parte da 1ª Expo BH, promovida pelo Encontro Mineiro de Filatelia e Numismática, que vai de hoje (18/4) a sábado (20/4), no Hotel Royal Golden, na Savassi. Entre as curiosidades, Penny Black, primeiro selo emitido pela Inglaterra, em 1840, e a famosa série brasileira Olho de Boi, a segunda emissão feita por um país, em 1843, a primeira na América Latina. Na mostra de numismática, chamam a atenção moedas de 37 réis e meio e de 75 réis, datadas de 1818, feitas na antiga Vila Rica. Exemplares exclusivos de Minas Gerais, pois as casas de cunhagem produziam apenas moedas de 40 réis e 80 réis.



• NA MODA



Ex-head da Schutz nos Estados Unidos, Anna Garzon estreia no Minas Trend com a Garzon Bags. Esta semana, ela recebeu para jantar no D'Artagnan, em Lourdes. Anna segue o caminho do empreendedorismo, com 12 anos de experiência no mercado de moda como designer e consultora.

Anna Garzon com Rafael Alves no restaurante D'Artagnan, em BH Garzon Bags/Divulgação



• ARTE E SOCIEDADE



Arte Livre Ambulante (ALA), Kitandu, Noite de Lua Cheia, Orquestra Sinfônica de Venda Nova, Pontinho de Leitura, Raízes e Cores: A Jornada de um Artista da Periferia e Trem Tan Tan, com Trem Negreiro, disputam o Prêmio Arte e Sociedade no Festival Ponta a Pé Cultural. Os vídeos estão disponíveis no canal do festival no YouTube. O público poderá votar até as 12h do dia 21 de abril. O vencedor será conhecido às 18h do dia 21.