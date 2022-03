Depois de estrear virtualmente durante a pandemia, "Pai" chega ao teatro

O ator Glicério do Rosário coloca em pauta no espetáculo a expressão do afeto masculino (foto: Divulgação)

"Quem cuida ama" é o que diz o ator Glicério do Rosário na peça "Pai", que terá única sessão presencial neste sábado (12/3), no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube. A inversão do dito popular é, segundo Glicério, importante reflexão para se entender o papel do pai (e, por extensão, do homem) na sociedade.









A peça parte da experiência pessoal de Glicério com seus dois filhos (e também como filho de seu pai) para discutir o papel do homem como cuidador e problematizar a visão machista e patriarcal que acaba impedindo a aceitação do afeto masculino.





A função do Estado e o modo paradoxal como este se coloca, ora liberal, ora totalitário, também são colocados em questão: “Como vou cuidar de alguém se não estou me sentindo cuidado?”, indaga o ator.

De acordo com o diretor Geraldo Octaviano, o espetáculo, que começou a ser criado em 2019, teve de ser adaptado para o ambiente virtual, o que faz com que a versão que irá estrear hoje traga algo da linguagem audiovisual. “A peça nasce no palco, vai para o vídeo e agora volta para o palco”, conta o diretor.





Glicério do Rosário é ator, dramaturgo e diretor de teatro; ex-integrante dos grupos teatrais Sonho e Drama, Cia Reviu a Volta e Grupo Trama de Teatro, tendo ajudado a fundar os dois últimos. Desde 2008, ele vem participando também de produções audiovisuais, as novelas “Cordel encantado”, "Joia rara” e “Órfãos da terra”, todas da Globo.

“PAI”

Monólogo do ator Glicério do Rosário. Direção: Geraldo Octaviano. Sessão única neste sábado (12/3), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Classificação: 14 anos. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site Eventim. Mais informações: (31) 3516-1360.

* Estagiário sob a supervisão da editora Silvana Arantes