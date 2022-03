Artista cantará sucessos como "Braba", "Não vai embora" e "Flores" (foto: Festival Arapuca Belô/DIVULGAÇÃO)

A Esplanda do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José) será palco, neste sábado (12/3), do Festival Arapuca Belô. Luísa Sonza, Zé Felipe, Raí Saia Rodada, MC Don Juan, MC Hariel, Kawe, DJ GBR, Curol, Holt88, FractaLL, Eli Iwasa, Barja, Illusionize, Chapeleiro e Berg são os artistas que vão se apresentar no evento, a partir das 12h.



Os principais destaques ficam por conta de Luísa e de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, que estourou com o hit "Toma toma vapo vapo", em parceria com MC Danny. A música já tem mais de 40 milhões de streams somente no Spotify. Por sua vez, Luísa Sonza coleciona sucessos, entre eles "Braba", "Não vai embora" e "Flores". A cantora e compositora é uma das artistas mais executadas nas plataformas digitais – apenas seu álbum "Doce" tem 1 bilhão de streams.





Entre os rappers, o destaque vai para Kawe. “MDS” foi uma das músicas mais tocadas no ano passado. O MC da Zona Leste de São Paulo começou como funkeiro no Bairro São Mateus, mas logo se interessou pelo rap.



Com seus versos, o artista “conversa” com o funk, em especial a nova onda “consciente”. “Iluminado”, “Gigante” e “Rubi” estarão no repertório. Insgressos a partir de R$ 150 pelo http://arapucafestival.com.br/, onde também

consta a programação completa.