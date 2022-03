Pressionada pela concorrência, Netflix anuncia superproduções para 2022

Ryan Gosling vai protagonizar "The Gray man", sobre agente da CIA convertido em matador de aluguel (foto: ANDER GILLENEA/AFP)



A Netflix anunciou o plano de realizar mais de 80 projetos cinematográficos para 2022 em todo o mundo, o que eleva a plataforma de streaming à primeira divisão do setor cinematográfico. O anúncio foi feito na última quinta-feira (10/3).









A Netflix iniciou a sua trajetória em 1997 como uma locadora on-line nos Estados Unidos. Dedicada aos aficionados por cinema, colocava à disposição deles centenas de títulos, mediante um modesto pagamento.





Em 25 anos, a empresa se converteu em um dos principais atores do setor, com sucessos populares ("Não olhe para cima", 2021), cinema de autor ("Roma", 2018; "Ataque dos cães", 2021) e documentários. No entanto, a plataforma vem enfrentando uma concorrência cada vez maior, com a multiplicação de opções e a entrada de grandes corporações no negócio do streaming, como é o caso recente da Disney.

ADAPTAÇÃO

A principal produção anunciada é "The Gray man" dos irmãos Anthony e Joe Ruso, baseada em um romance de Mark Greaney, o criador da franquia “Bourne”. Seu personagem central é um agente da CIA (Ryan Gosling) convertido em um matador de aluguel.





Por sua parte, Guillermo del Toro apresentará sua adaptação musical e com personagens animados da história infantil “Pinóquio”. Daniel Craig ("James Bond") voltará a interpretar um detetive na segunda parte de "Entre facas e segredos", junto com Andrew Morton e Kate Hudson.





O diretor Noah Baumbach (“História de um casamento”) vai adaptar "White noise", romance de Don DeLillo. Romain Gavras, filho do diretor francês de origem grega Costa-Gavras, roda seu terceiro filme, "Athenas".





Em relação às séries, a Netflix anunciou "Wednesday", de Tim Burton; "The Sandman", adaptação de uma série de ficção científica entregue a Allan Heinberg, e novas temporadas de sucessos como "The crown", "Peaky blinders" e "Stranger things".