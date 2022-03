Will Arnett faz paródia das séries de detetive em ''Murderville''

Em ''Murderville'', o comediante Will Arnett interpreta o detetive Terry Seattle (foto: Netflix/Divulgação)

Na literatura e no cinema, não são poucos os detetives que contam com a ajuda de um fiel escudeiro para solucionar mistérios. Os personagens Sherlock Holmes e Watson formam a dupla mais célebre e provam que a união entre intuição e conhecimento técnico pode dar bons resultados.









Na verdade, ele, com toda pompa de quem sabe tudo do universo da investigação criminal, precisa treinar um novo parceiro em cada um dos seis episódios da produção. Com um adendo: os novatos são celebridades de Hollywood, como o comediante Conan O'Brien e a atriz Sharon Stone, que interpretam a si mesmos.





Segundo a premissa do programa, os convidados famosos não receberam um roteiro para atuar e ficaram livres para improvisar no set de filmagens. A proposta rende bons momentos, principalmente quando dá para perceber que os atores estão se divertindo em cena e se dão conta do absurdo em que se meteram.

TRUQUE E TRAGÉDIA





Entre os suspeitos estão um mágico que diverte Seattle durante o interrogatório, uma ex-assistente recém-demitida e uma associação de mães que é contra truques de mágica.





No final de cada caso, depois que todas as pistas foram apresentadas e os suspeitos, investigados, os ajudantes são convocados a dar seu palpite sobre quem é o verdadeiro culpado.





É aí que o absurdo encontra a sátira e acontece uma espécie de catarse. Afinal, não importa muito quem de fato matou ou não matou, e sim como os convidados vão reagir diante das situações apresentadas em cena, principalmente na hora de descobrir se estão certos ou errados.





Will Arnett, conhecido por séries como "Arrested development" e "BoJack Horseman", é o responsável por guiar as celebridades pelas cenas. Em cada um dos episódios, ele faz de tudo para que seus parceiros de cena brilhem, dando a eles as oportunidades para arrancar as risadas do público. Embora a série tenha, sim, momentos mornos, é interessante perceber momentos espontâneos e genuinamente engraçados.





Em entrevista à Hollywood Reporter, Arnett, que também é produtor-executivo da série, contou que a proposta chamou a atenção dos convidados justamente por não fazer com que eles tenham que ir para o set depois de horas e horas estudando o roteiro.

MOMENTO ASSUSTADOR "Acho que eles gostaram de poder ser eles mesmos e apenas aproveitar o momento. Mas eu tenho que dar o crédito que essas pessoas merecem, porque é uma situação assustadora para caramba estar diante de uma câmera sem saber exatamente o que se deve fazer", disse.





"Murderville" ainda conta com a participação do ator Kumail Nanjiani, o Kingo do filme "Eternos" (2021), da Marvel; a atriz Annie Murphy, da série "Schitt's creek"; o comediante Ken Jeong, da série "Community"; e o jogador de futebol americano Marshawn Lynch, que já fez uma participação especial em "Brooklyn nine-nine" e atuou na série "Westworld".





Em entrevista ao Screen Rant, Lynch deu detalhes de como a produção da série de fato acontece e de que maneira é feito o improviso. Segundo ele, a direção do programa, assinada por Iain Morris e Brennan Shroff, não proíbe que os atores realizem mais de um take por cena, mas prefere que tudo seja resolvido de primeira, preservando a espontaneidade do improviso.





"Depois que o diretor grita 'ação!', tudo pode acontecer. Eu ficava me questionando sobre o que fazer, mas, com base nas reações das pessoas nas cenas, as coisas vão para uma direção ou outra. É o desafio de descobrir qual direção devemos ir e que líder devemos seguir. Descoberto isso, tudo fluiu, ainda que eu seja o convidado mais cru de todos", comentou.

“MURDERVILLE”

• Série em seis episódios disponível na Netflix

No primeiro episódio, Terry Seattle conta com a ajuda de Conan O'Brien para descobrir o responsável por implantar um serrote de verdade na maleta de um mágico, o que acaba por matar sua assistente de palco durante um truque que a dividiria ao meio de mentira.