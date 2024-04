Irene Ravache, uma das grandes atrizes brasileiras, abre a mostra Cine Brasil de Teatro, no Cine Theatro Brasil Vallourec, no Centro de BH, com o espetáculo "Alma despejada", em 11 e 12 de maio. Além dela, estão previstas durante o ano apresentações de Zezé Polessa, com a peça “Nara”, dirigida por Miguel Falabella, e Leona Cavalli, com “Erasmo de Rotterdam”.

Geraldo Azevedo, Chico César, Paulinho Moska e Orquestra Opus serão atrações da mostra de música, com preços populares. No segundo semestre, as galerias do teatro receberão o Jazz Cine Brasil.



• O PERU É AQUI



Amanhã, (24/4), às 19h, Rodolfo Athayde, curador da mostra “Tesouros ancestrais do Peru”, recebe convidados no CCBB BH para bate-papo sobre a cultura peruana e curiosidades sobre o acervo da mostra. Na sequência da palestra, o público poderá percorrer a exposição ao lado de Athayde.



• NO ESPETO



Vinte e oito chefs de renome nacional se reúnem em 4 de maio, no Santíssimo Resort, em Tiradentes, para a terceira edição do Festival Caminhos de Fogo, que celebra a tradição do churrasco. Entre eles, Paula Labaki, que compõe diversos grupos de estudos gastronômicos pelo mundo, como o Io Chef, Tu Chef, no Chile. A chef assadora já atendeu artistas renomados, como Ozzy Osbourne, e leva ao festival um surpreendente short rib com frutos do mar acompanhado por molho romesco.



• EM OURO PRETO



Ouro Preto será palco do projeto Fado em Cidades Históricas. De 24 a 26 de maio, as artistas portuguesas Marta Pereira da Costa, Raquel Tavares e Ana Moura estarão na programação gratuita concentrada no largo da Igreja de Nossa Senhora das Dores, que inclui ainda uma exposição sobre o clássico português que dá nome ao festival.



• AGENDA



"A vedete do Brasil – Um musical brasileiro", com Suely Franco, Flávia Monteiro e Bela Quadros, fará curtíssima temporada em Belo Horizonte. A montagem, que celebra o centenário de Virgínia Lane, terá duas sessões, em 11 e 12 de maio, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Em cena, as atrizes cantam mais de 10 canções, incluindo “Sassaricando”, gravada pela primeira vez por Virgínia em 1951, assim como marchinhas de letras maliciosas e com o duplo sentido bem-humorado que a consagrou.



• PELA INFORMAÇÃO



Até o final deste mês, quem passar pelo Boulevard Shopping vai encontrar cartazes e banners digitais que dão acesso ao conteúdo da campanha #CANCERTRUENEWS – Contra o Câncer, Não Dê Espaço à Desinformação. A iniciativa do Instituto Vencer o Câncer, com apoio do shopping, visa alertar a população sobre a importância de buscar conteúdos seguros sobre a doença, além de orientar as pessoas a obter informações confiáveis e comprovadas. A atitude que é fundamental tanto para a prevenção quanto para o tratamento do câncer.