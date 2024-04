Quatro anos se passaram desde que foram trocadas, em família, as primeiras ideias para um livro que marcasse os 30 anos da Talento, marca de joias que foi criada em Belo Horizonte e, pela qualidade das peças confeccionadas artesanalmente, conquistou o país.

Mas lá em 2020 veio a pandemia e paralisou tudo. Devagarinho, o mundo voltou a caminhar e projetos como o livro contando a história da Talento foram retomados. O conceito mudou um pouco. A obra, que será lançada na próxima quarta (24/4), na loja de Lourdes, batizado como "Celebrations", chega como a marca atemporal e recheada de histórias capitaneadas por Terezinha Geo, que tem nos filhos, Vanessa, Jacques e Maria Tereza, guardiões de um legado.



AMOR E ARTE

"Celebrations" é dividido em cinco capítulos. No primeiro, “Nossa história (Uma família com o dom de imortalizar momentos em joias)”, Terezinha abre seu coração entre lembranças com os pais, João de Lima Geo e Marlene, e, sobretudo, a alegria de ter os filhos ao seu lado na empresa.

“Foi um processo natural, eles foram chegando, chegando e ficando... O maior orgulho que tenho é ter meus filhos comigo", afirma. Em "A história de todos", o encantamento é imediato com o capítulo dedicado às joias com DNA da Talento premiadas mundo afora. E tudo começou com a procura de uma tarraxa para um brinco que Vanessa ganhou do avô.

“Mas a tarraxa machucava a orelha dela, inflamava e já estava desistindo do brinco”, conta Terezinha, em depoimento no livro. A solução foi redesenhar a peça. “Criei um cachinho de uva usando os brilhantes que meu pai havia dado a ela e uma tarraxa anatômica, em formato de cashmere. Essa tarraxa, veja bem, se tornou um sucesso da marca", diz no livro.



NA OFICINA

O fotógrafo Cristiano Mascaro foi convidado para acompanhar a rotina na oficina da Talento, imerso dois dias na loja em Lourdes. O resultado é o capítulo “Retratos do ofício (Das mãos dos homens que nascem as maiores masterpieces)”, uma beleza em que delicadeza do fotógrafo e dos ourives enchem os olhos. “Memória viva (Nas mulheres, em movimento, que as nossas joias brilham)” e “Poesia de uma joia (As matérias-primas e emoções compõem a nossa trajetória)” fecham a obra.



CARTA AOS FILHOS

Entre fotos e histórias, o que emociona em "Celebrations" é a carta endereçada por Terezinha aos filhos. Em um dos trechos, ela diz: "Eu tive a sorte de ter três filhos. Três seres humanos que cresceram e voaram sem nunca sair de perto de mim. Que encontraram no meu ofício o ofício deles também".

A carta continua com a mãe enfatizando o que cada um dos três filhos tem de especial. "Vanessa trouxe seu olhar nato, do tipo que reconhece o valor de uma pedra além do valor monetário. Se encanta. Olha e enxerga o potencial de cada gema para criar mais beleza a partir da beleza que a própria natureza nos deu."

Sobre o filho, escreveu: "Jacques trouxe o olhar da oportunidade. Desbravou o competitivo mercado paulistano, traçou ligações com a moda, fez com que a Talento conquistasse as mais diferentes mulheres, dialogasse com cada uma delas”.

Da filha mais nova, escreveu: "Maria Tereza trouxe o olhar incansável de quem sempre está disposta a fazer o necessário, além do ouvido capaz de escutar os desejos dos consumidores e ir fundo no detalhe, no que vai tornar uma joia única para elas”.