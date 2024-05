O fim de semana começa em clima de revival. Nesta sexta-feira (17/5), a banda italiana Double You, que foi sucesso nos anos 1990, dá as caras em BH para única apresentação no Underground Pub (Avenida Itaú, 540, Dom Cabral).

Boa opção para quem ainda sabe de cor a letra de “Please don't go”, que levou o grupo ao sucesso, não consegue deixar as pernas quietas quando ouve “Run to me”, que estourou em 1994, ou volta no tempo ao relembrar dores de amores ao som de “She's beautiful”.

A banda de William Naraine continua na ativa: “You’re always on the run”, lançada há dois anos, teve a participação de Rodrigo Teaser, conhecido como o melhor cover de Michael Jackson. O preço dos ingressos varia de R$ 70 a R$ 200. A casa abre às 19h30.



Sábado (18/5)

Atendendo a pedidos, o espetáculo “Tangos e boleros – Grandes clássicos e suas histórias” faz única apresentação neste sábado, às 16h – horário especial para quem não gosta de sair de casa à noite –, no Teatro Santo Agostinho (Rua Aimorés, 2.679, Santo Agostinho). A viagem musical une hits do tango e do bolero interpretados pelo ator e cantor Marcio Miranda. O convidado será o radialista e cantor Acir Antão, que há mais de 50 anos apresenta aos domingos, na Rádio Inconfidência, o programa “Acir Antão e a hora do coroa”.

Marcio Miranda sobe ao palco com Graça Bastos (piano), Ronei Costa (acordeom e violão), Paulo Thomaz (violino) e Georges Succar (percussão). Os bailarinos Mônica Sant'Anna e Denilson Silva, além da cantora Silvia Neiva, estão no elenco. No repertório, “Por una cabeza”, “El dia que me quieras”, “La cumparsita”, “Quizás” e “Besame mucho”, entre outros clássicos. Entradas custam R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 45 (ingresso solidário, mediante doação de um pacote de fraldas geriátricas ou 1kg de alimento não perecível, no dia do espetáculo).



Domingo (19/5)

Imagine que delícia passar um dia inteiro se divertindo no museu. No domingo, a sétima edição do projeto Museu é Nerd vai movimentar o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários) com atividades gratuitas para todas as idades.

Na programação, concurso fotográfico cosplay, das 11h às 16h; Just dance, videogame de dança baseado em movimentos para vários jogadores, das 11h às 13h; e bate-papo com André Azoubel sobre sound design em jogos, das 13h às 14h. Invasão intergalática do Conselho Jedi Minas abre o Baile da Toalha, das 14h às 17h. Com música eletrônica comandada pela DJ Paula Gherarde, serão premiados o rei e a rainha, donos das melhores fantasias. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



Segunda-feira (20/5)

Esta é para quem quiser conhecer o processo criativo da composição musical: na segunda-feira, tem oficina de canções instantâneas, ministrada por Maurício Pereira, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Bairro do Carmo), das 19h30 às 22h. A inscrição custa R$ 85. Maurício e os participantes vão criar uma canção coletivamente.



Terça-feira (21/5)

Exposição de trabalhos do fotógrafo Daniel Moreira, “Bordas não brotam do nada”, em cartaz na galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), é ótima opção para terça-feira. O acervo reúne 44 fotografias produzidas nos últimos 15 anos “pelas bordas, margens e periferias do Brasil”, como define o fotógrafo.

Em entrevista recente à coluna, Daniel lembrou o que disse o curador Éder Chiodetto: “Esta é uma exposição de troca de olhares. Os retratos, quase em sua totalidade com expressões fortes e olhar fixo, como se negassem o ato de submissão às classes mais favorecidas financeiramente, estão posicionados à altura dos olhos do espectador, criando um diálogo silencioso entre a obra e o público”. A mostra pode ser visitada até 30 de junho, com entrada franca. A galeria funciona de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h.



Quarta-feira (22/5)

A partir de quarta-feira, Belo Horizonte se torna a capital brasileira da HQ, com a abertura da 12ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ). O encontro começa às 17h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). É preciso ficar atento a tudo o que vai rolar por lá para não perder o que há de bom em 22 mesas de debates, 266 mesas de artistas, 11 oficinas livres, três exposições, 16 estandes e 10 sessões de filmes. Confira a programação no Instagram (@fiqbh).

Felipe e Rodrigo vão cantar no Clube do Chalezinho Instagram/reprodução



Quinta-feira (23/5)

Para quem gosta de sertanejo, na quinta-feira a dupla Felipe & Rodrigo vai fazer a festa durante a comemoração dos seis anos do Buteco do Chalé, no Clube do Chalezinho (Avenida Professor Mário Werneck, 530, Estoril).

Dona do hit “Gosta de rua”, a dupla começou a carreira compondo sucessos para Matheus & Kauan, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Maiara & Maraisa, para citar alguns. O primeiro sucesso de Felipe e Rodrigo como cantores, “Média boa”, bateu 139 milhões de reproduções na plataforma Spotify. Ingressos custam R$ 50 (feminino) e R$ 80 (masculino).