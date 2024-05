Guilherme Match, quadrinista e ilustrador, e Prisca Paes, bacharela em Artes Plásticas pela Escola Guignard, arte educadora e fundadora do Maravilhoso Mundo das Técnicas, estão entre os convidados do 12º Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Quinta-feira (23/5) eles participam de bate-papo sobre rap e quadrinhos, às 19h, no Auditório Ziraldo, no Minascentro. A mediação será do rapper Roger Deff, autor dos discos “Etnografia suburbana” (2019), “Pra romper fronteiras” (2021) e “Alegoria da paisagem” (2023).

Mais cedo, às 16h, na Praça de Autógrafos Carol Cospe Fogo, Match e o rapper paulistano Rashid autografam a HQ “Soundtrack”, publicada em 2023 pela editora JBC (sob o selo JBStudios). O Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte – FIQ BH começa na quarta-feira (22/5) e termina domingo (26/5).



• SOB PROTEÇÃO



“Vista seu santo”, primeiro single de "Sou", novo álbum de Regina Souza, já pode ser acessado nas plataformas digitais. Com produção musical e arranjos de Fejuca e Ricardo Gama, o álbum está programado para sair em agosto. O trabalho é totalmente autoral e mergulha nas raízes da música brasileira, explorando diversos ritmos, como ijexá, baião e samba, além de baladas e valsa. A ideia da composição, segundo Regina, surgiu a partir da afirmação do Preto Velho Vovô Pedro, da importância de cada pessoa vestir o seu santo e assumir a proteção de um guia. No seu caso, a proteção do orixá Ogum, sincretizado com São Jorge. A música é uma inspiração para aqueles que têm fé, seja no seu santo ou orixá.



• GASTRONOMIA



Eleita chef do ano pela “Folha de S.Paulo”, no ano passado, Luana Sabino é uma das chefs renomadas que integram a programação da quinta edição do Festival Fartura Gastronomia Conceição do Mato Dentro, entre 24 e 26 de maio. Luana, que ainda figurou na Forbes Under 30 - 2022, está à frente do Metzi, restaurante mexicano que traz toques de brasilidade na capital paulista. A casa está entre os melhores restaurantes da América Latina, segundo a 50 Best. No festival, no sábado, a chef explora a diversidade do milho no Espaço do Conhecimento e, no domingo, traz ao Cozinha ao Vivo sua especialidade em sabores mexicanos com o prato barbacoa de cordeiro.



• LUZ, CÂMERA, AÇÃO



A 2ª Mostra Première Minas, que está recebendo inscrições de filmes de longa e curta-metragem para sessões comentadas no Cine Santa Tereza e nos centros culturais da Prefeitura de BH, tem até agora 62 inscritos, número que surpreende até mesmo os organizadores da mostra. Serão escolhidos seis filmes para apresentações gratuitas e comentadas pelos próprios cineastas e pelos organizadores do projeto. A curadoria e coordenação é do Instituto Humberto Mauro, em parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais (CEC). O critério de seleção é que sejam filmes feitos em Minas Gerais e/ou por cineastas mineiros que estejam em fase de pré-lançamento ou iniciando exibições no circuito comercial.



• NO SEU BIAS



O restaurante Seu Bias realizou a quarta edição do Projeto Misturas, que reúne mixologistas de diferentes casas de Belo Horizonte e também de fora da cidade. Vitor Moretti, que assina a carta de drinks da casa, recebeu Xandão Loureiro, do Cabernet Butiquim, para elaborar coquetéis com vinhos. As misturas resultaram em quatro drinks que utilizaram vinho branco híbrido; Foodkiller Cabernet, Merlot e Chardonnay; Lilac Blanc e X Rose. Segundo Moretti, o projeto tem criado uma comunidade, que reúne donos de bares, profissionais da área, amigos e clientes fiéis. O Misturas acontece uma vez por mês, no casarão onde se localiza o Seu Bias, no alto da Avenida Bias Fortes.