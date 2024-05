O compositor belo-horizontino Leonardo Silva, vencedor do Concurso Internacional de Composição de Basel, faz a estreia nacional de sua obra, "Lume", ao lado da Filarmônica de Minas Gerais, nesta quinta (16/5) e sexta (17/5).

A peça foi escrita em 2022 e foi apresentada pela primeira vez no ano seguinte, na quarta edição do Concurso de Composição da Basileia, na Suíça. A estreia nacional com a Orquestra tem significado especial para o compositor.

Em 21 de fevereiro de 2008, aos 18 anos e pronto para iniciar o curso de engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Silva escutava música de concerto ao vivo pela primeira vez, justamente na apresentação de estreia da orquestra, que, 16 anos mais tarde, viria a tocar uma obra sua.

Um concerto que mudou não só sua vida, mas também sua carreira. No programa, o “Concerto nº 1”, de Chopin, interpretado pelo pianista russo Dmitry Shishkin, que se apresenta pela primeira vez com a Filarmônica de Minas Gerais, e a Sinfonia nº 4 “Italiana”, de Mendelssohn, que encerra o programa.

A regência é do maestro Fabio Mechetti, diretor-artístico e regente titular da Filarmônica de Minas Gerais.



• GELEIA GERAL

Vida e obra de Torquato Neto saem da literatura para o teatro, com “Let’s play that ou vamos brincar daquilo”, espetáculo que é um híbrido de recital de poesia, show, jogo, aula, debate e stand-up.

A montagem faz parte de um projeto que marca os 50 anos de morte do poeta piauiense e tem atuação e criação do ator Tuca Andrada, a partir da leitura da antologia “Torquatália”, de Paulo Roberto Pires. Para a produção da peça foram convidados os músicos Caio Cesar Sitônio, que assina a direção musical, e Pierre Leite, que assina a sonoplastia.

Tuca Andrada também divide a direção com Maria Paula Costa Rêgo. A peça estreia na sexta-feira (24/5), no CCBB-BH, onde fica em temporada até 24/6, de sexta a segunda, às 19h.



• RESTAURO

Um grupo de alunos de arquitetura e urbanismo do Ibmec-BH participou da restauração da maquete tátil do Congresso Nacional. A maquete foi danificada em janeiro de 2023, durante os ataques antidemocráticos aos edifícios na Praça dos Três Poderes.

O planejamento e a fabricação das peças que substituíram as partes avariadas da maquete original foram coordenados pelo professor do Ibmec-BH Carlos Miranda. De acordo com ele, a restauração durou aproximadamente três meses, e as peças já estão em Brasília, para serem colocadas na maquete original.

A maquete não tem fechamento e permite que deficientes visuais toquem e compreendam a disposição dos prédios projetados por Oscar Niemeyer que compõem o complexo: a cúpula do Senado, a cúpula da Câmara dos Deputados e os dois edifícios administrativos no meio, todos sobre uma base que dá acesso ao complexo.



• BOCELLI NO BRASIL

O tenor italiano Andrea Bocelli inicia nesta sexta-feira (17/5), por Belo Horizonte, no Mineirão, a passagem de sua turnê comemorativa aos 30 anos de carreira pelo Brasil.

O giro segue para o Rio de Janeiro, no domingo (19/5); para Brasília, na terça-feira (21/5), na Arena BRB Mané Garrincha, e para São Paulo, no sábado (25/5) e domingo (26/5), no Allianz Parque.

• RECITAL INTIMISTA

Na Cidade Maravilhosa, os fãs do tenor terão oportunidade de acompanhar, no domingo (19/5), recital para 550 pessoas na Infinity Pool do Fairmont Rio, hotel que ocupa endereço com vista privilegiada para Copacabana.

Na apresentação intimista comparada à turnê, Bocelli estará acompanhado pelo filho, Matteo, que se apresenta pela primeira vez no Brasil, pela violinista americana Caroline Campbell e pelo maestro e pianista Carlo Bernini.

Antes da apresentação, o público que tem estada especial de sábado a segunda-feira participa de Lunch Tasting Experience, assinado pela vinícola Chilena Aresti, que reingressa no Brasil via Castas Importadora. Esta será a quinta turnê do tenor no Brasil.

A mais recente foi há seis anos. Parte da renda da apresentação no Fairmont será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em parceria com o RioSolidário.