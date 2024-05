A Advocacia Procópio de Carvalho foi agraciada, na última quinta-feira (8/5), em São Paulo, com o prêmio Latin Lawyer Awards pela participação do escritório no acordo de reestruturação da Samarco.

O advogado José Murilo Procópio reconhece a importância do prêmio, justamente por ser oferecido por um organismo internacional e independente.

"Atribuo essa distinção a uma história de vida dedicada à advocacia empresarial, e lá se vão 45 anos. Somos uma equipe unida, integrada e que se dedicou muito nesse processo de recuperação da Samarco", diz. "A sintonia com o corpo jurídico interno da empresa e outros escritórios em nível nacional nos ajudou nesse reconhecimento".



Samarco

Por questões éticas, Procópio sabe que não fica bem citar nomes de clientes. “No entanto”, pondera, "é de nosso patrocínio a única recuperação extrajudicial requerida em Minas que foi deferida em 1º grau e confirmada à unanimidade no Tribunal de Justiça".

Ele continua: "Nesse seguimento que abraçamos por força de vocação, preferimos sempre o diálogo em vez do litígio. E temos sido felizes nessa proposição".



Saber ouvir

Para José Murilo, o “case” Samarco é prova disso. "É importante saber ouvir. Tomar a decisão de se pleitear uma recuperação judicial é de muita responsabilidade. Hoje em dia, virou moda requerer tal medida e que, infelizmente, às vezes se transforma em falência. A dose do remédio não pode ser em excesso. Não podemos vulgarizar o instituto da recuperação judicial", conclui.



"Alma brasileira"

A cantora Mônica Salmaso, o pianista Nelson Ayres e o flautista e saxofonista Teco Cardoso são os próximos convidados do projeto Uma Voz, Um Instrumento", nesta sexta-feira (17/5), no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Em cena, o premiado show “Alma lírica brasileira”, que reúne canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Dorival Caymmi, sambas pouco conhecidos, entre outros. Os ingressos estão esgotados há vários dias.



Beleza

O empresário mineiro Alexandre Araújo já está nos preparativos finais para a próxima edição da maior feira de beleza de Minas Gerais, a tradicional Professional Fair, no Expominas, de 23 a 25 de junho, cuja expectativa é receber mais de 40 mil visitantes.

A programação inclui diversos lançamentos, com mais de 450 marcas, 200 cursos gratuitos e os mais variados produtos com preços acessíveis, inclusive para profissionais barber.



Cultura

Congonhas será palco do ReConexão Africanidades 2024, de 29 de maio a 2 de junho. A programação gratuita inclui, na Estação Cultural, o rap, o congado, a capoeira, e o breaking (que agora está oficialmente nas Olimpíadas de Paris 2024), DJs e MCs, além do grafite e do teatro.