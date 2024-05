Um dos principais blocos do carnaval de Salvador, do Circuito Barra-Ondina, o Bloco Vumbora festeja, em agosto, seus 10 anos de fundação com micareta, no dia 3, no UniBH.

Na capital mineira a comemoração será em circuito indoor, com trio elétrico, abadá e com quatro grandes nomes do carnaval baiano. Para comandar o bloco com muito axé, o mito Bell Marques, o rei Durval Lelys, o cantor Tuca Fernandes e os irmão Rafa e Pipo, cada um puxando o seu trio.

O público poderá escolher entre dois setores: Bloco Vumbora (dentro do bloco Vumbora para ir atrás do trio elétrico) e Camarote Vumbora (com vista privilegiada de todo o evento).



• QUEM É QUEM

Com mais de 40 anos de carreira, Bell Marques comanda o bloco Vumbora e vai trazer a alegria do carnaval de Salvador para BH, com repertório para lá de especial, como os clássicos, “Voa voa”, “Diga que valeu”, “Não vou chorar”.

Durval Lelys, um dos principais ícones do carnaval baiano, vai colocar o folião para pular atrás do trio, cantando seus hits, como "Dança do vampiro", "Quebra aê”, "Leva eu", “Bota pra ferver”. Tuca Fernandes, intérprete, instrumentista e compositor de inúmeros sucessos que marcam a história do Carnaval, comemora 30 anos de carreira.

O artista vai levar toda a sua energia e a sua alegria, proporcionando uma experiência única para os foliões. Com um repertório eletrizante, Tuca vai cantar seus hits como "Ê saudade", "De bandeja", "Praieiro", "Tchau, I have to go now", "É verão". Os irmãos Rafa e Pipo prometem agitar os foliões com um repertório que não vai deixar ninguém parado, incluindo os sucessos "Verão" e "Decisão errada".



• TERRITÓRIOS E SABERES

A artista visual e educadora Camila Amy participa no sábado (18/5) do bate-papo Educar pelo Sensível. O encontro, das 10h30 às 12h, faz parte da série de conversas Chá Entre Nós, que traz ao Centro Cultural Banco do Brasil representantes das causas feministas, indígenas, antirracistas e LGBTQIAPN+ para abordarem seus desafios e caminhos possíveis para que a educação construa uma sociedade mais justa.

Camila Amy vai instigar o público a pensar em formas de criar ambientes educativos que gerem experiências significativas entre os sujeitos e como construir uma educação que humanize e que provoque experiências transformadoras nos sujeitos que dela participam. Inscrição gratuita pelo site do centro cultural

• NA FEA

A abertura da exposição de Marina Nazareth na Fundação de Educação Artística foi um sucesso. O crítico Márcio Sampaio e os artistas José Alberto Nemer e Annie Rottenstein prestigiaram o evento.

Os trabalhos abstratos, realizados entre 2019 e 2023, são a produção mais recente da artista mineira. A exposição fica em cartaz até o fim de agosto e pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 12h.



• ENTRE OS 50

O Tragaluz Restaurante Casa, do casal Pedro e Patrícia Navarro, em Tiradentes, foi eleito pelo terceiro ano consecutivo como um dos 100 melhores restaurantes do Brasil, ficando novamente entre os 50 melhores.

A premiação reconhece a dedicação e o trabalho de toda a equipe que hoje é comandada pelo chef Felipe Rameh. O Tragaluz completa neste ano 24 anos e vem se consagrando cada vez mais. A eleição foi organizada pela Casual Exame.

• PARA RIR

A peça “Radojka – Uma comédia friamente calculada”, estrelada por Marisa Orth e Tania Bondezan, fará curta temporada no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nos dias 31/5 e 1º/6, sexta e sábado, às 20h, e 2/6, domingo, às 17h.

Dirigida por Odilon Wagner e produzida por Tania Bondezan, a peça é uma comédia escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal e acompanha duas cuidadoras de idosos, Glória e Lúcia, que cuidam de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Com a morte de Radojka, as cuidadoras fazem o que podem para não perder o emprego, o que acaba resultando em situações bizarras.