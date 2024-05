Um suspeito de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele é suspeito de envolvimento nos disparos de arma de fogo na tarde dessa terça-feira (21/5) na Praça Duque de Caxias, localizada no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com informações emitidas pela Polícia Militar de Minas Gerais na data do ocorrido, dois homens teriam participado do crime.





Ainda segundo a PM, um homem teria descido de um carro na cor branca, dirigido pelo outro envolvido, feito o disparo e retornado ao veículo, que seguiu em fuga pela Rua Eurita, sentido Avenida dos Andradas. O carro utilizado na ação foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. As diligências para identificar e localizar o suspeito que realizou os disparos continuam.





O homem autuado está à disposição da justiça para as medidas legais cabíveis.

Após o ocorrido, o Estado de Minas esteve na Praça Duque de Caxias, localizada a cerca de 300 metros do 16º Batalhão de Polícia Militar, e conversou com testemunhas, que relataram terem ouvido quatro tiros, mas não viram o ocorrido porque permaneceram dentro de estabelecimentos comerciais. Na base móvel de Santa Tereza, pessoas aguardavam um jovem, que supostamente teria presenciado a cena, para relatar a situação. Segundo elas, o atirador tinha um alvo, que não foi atingido, mas não se sabe o que motivou a ação.





Dois jovens que, supostamente, seriam os alvos do disparo, foram ouvidos pela PM, mas negaram a informação.

