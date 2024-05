Na tarde desta terça-feira (21/5), disparos de arma de fogo alarmaram pessoas no entorno da Praça Duque de Caxias, localizada no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.



A reportagem do Estado de Minas esteve no local e conversou com testemunhas, que relataram terem ouvido quatro tiros, mas não viram o ocorrido porque permaneceram dentro dos estabelecimentos. A Polícia Militar, no entanto, não confirmou a quantidade de tiros disparados.

Na área da praça, por volta de 15h30, não havia tumulto ou feridos à vista. Na base móvel Santa Tereza, pessoas aguardavam um jovem, que supostamente teria presenciado a cena, para relatar o ocorrido.

Segundo elas, o atirador tinha um alvo, que não foi atingido, mas não se sabe o que motivou a ação. A Polícia Militar informou que a guarnição visualizou pessoas correndo e que o indivíduo que fez os disparos estava com uma camiseta de caveira.

O tenente Áureo, responsável pela ocorrência, informou que ninguém foi detido. Dois jovens que, supostamente, seriam os alvos do disparo, foram ouvidos, mas negaram a informação. O suspeito de atirar estaria em um veículo de cor branca, dirigido por outro homem. Ele teria descido do carro, feito o disparo e fugido pela Rua Eurita, sentido Avenida dos Andradas. Diligências estão sendo feitas para localizá-lo, mas até às 16h40 não havia sido encontrado.





*Estagiárias sob supervisão do subeditor Gabriel Felice