US$ 1 milhão de dólares: esse foi o prêmio que Cássio Dias, de 22 anos, mineiro de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, embolsou ao vencer o seu primeiro Campeonato Mundial da Professional Bull Riders (PBR) da carreira.

O campeonato, o qual o jovem era estreante, é considerado o maior e mais importante de montarias em touro do planeta. A final foi disputada na arena do AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, Estados Unidos, no último domingo (19/5).

O mineiro terminou com 1.830,33 pontos.

Já o americano John Crimber ocupou a vice -liderança com 1.591,83 pontos. E em terceiro lugar ficou o goiano Eduardo Aparecido, que obteve 1.060,00 pontos.

O evento reuniu 25 competidores e um total de cerca de US$ 2 milhões em prêmios.

Fé e superação

Nas últimas quatro montarias do torneio, Cássio Dias, que também levou um troféu e uma fivela de ouro, estava em recuperação de fraturas nas costelas ao ser pisoteado por um touro na terceira rodada, disputada no sábado passado (11/5).

“Só tenho a agradecer a Deus por ele me permitir competir com as costas quebradas. Fiquei muito feliz e nem acreditava que fui campeão mundial. Acho que vai demorar ainda alguns dias para cair a ficha”, disse Dias.

Sobre a montaria que lhe deu o título, o peão contou que a sua preocupação era apenas ficar em cima do touro. “Eu não estava preocupado como eu iria descer do animal. Pensei que depois pra descer eu iria me virar; 'nóis (sic) pula de banda' sente dor, e isso eu já estava sentindo em cima das montadas mesmo”, contou.

O jovem disse ainda que quando esteve internado em um hospital do Texas, pensava que o título já não seria mais possível.

“Tomei a difícil decisão de montar novamente. Os médicos me disseram que eu poderia conseguir, mas sentiria muita dor. E realmente isso aconteceu nas primeiras montarias. Mas na última montaria foi Deus que colocou a mão nas minhas costas e eu fui e não soltei e só pensava vai dar o que dar, e deu e fui campeão mundial”, disse aliviado.

“Não foi nada fácil e a gente nunca pode pensar no fácil porque o que vem fácil, vai fácil. E uma guerra suada, trabalhada, a gente dá mais valor e é mais gostoso”, complementou.

O peão concluiu que agora o momento é se recuperar bem da lesão. “Senti muita dor nesta final. Vou ficar seis semanas parado e descansar com a família”, finalizou.

9º brasileiro a vencer o Campeonato Mundial da PBR

Segundo informações da PBR Brasil, Cassio Dias foi o nono brasileiro a conquistar a fivela de ouro de Campeão Mundial da PBR. De 31 disputas mundiais da competição, 14 títulos são do Brasil. Em 1994, na primeira disputa, o brasileiro Adriano Moraes sagrou-se o primeiro campeão do mundo da PBR.

Além de Adriano Moraes (1994, 2001, 2006) foram campeões da competição Silvano Alves (2011, 2012, 2014), Ednei Caminhas (2002), Guilherme Marchi (2008), Renato Nunes (2010), Kaique Pacheco (2018), José Vitor Leme (2020, 2021), Rafael José de Brito (2023) e agora Cassio Dias Barbosa, em 2024.