Peão de Minas campeão vai concorrer a prêmio de quase R$ 5 milhões nos EUA

O peão João Paulo de Moraes, campeão da montaria em touros da Liga Nacional de Rodeio, ocorrida no último final de semana na Festa de Peão de Barretos (SP), foi recebido nesta segunda-feira (28/8) em Congonhal, no sul de Minas Gerais, com muita festa e com direito a desfile em caminhão do Corpo de Bombeiros, nas principais ruas sua cidade.

Ao mesmo tempo, os conterrâneos comemoraram a conquista do peão soltando muitos fogos de artifício.

Além da fivela de campeão, ele ganhou R$ 90 mil e garantiu vaga no The American, o rodeio mais bem pago do mundo, que acontecerá em maio do ano que vem em Arlington, cidade do estado norte-americano do Texas. A competição paga 1 milhão de dólares, cerca de R$ 4,86 milhões, ao vencedor.