Morre no Rio o segundo integrante da lista de mais procurados de Minas

"Lerdão" foi morto a tiros no Complexo do Alemão, no Rio, em disputa de traficantes (foto: Sejusp)

David Benedito dos Santos Neto, conhecido por Lerdão ou Murilo, de 29 anos, um criminosos mais procurados de Minas Gerais, que constava na lista Procura-se da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado, que inclui os 12 mais bandidos mais procurados foi morto na noite de terça-feira (29/8) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A morte teria ocorrido num confronto entre traficantes.

“Lerdão" é o segundo da lista de procurados a ser morto. O primeiro, também na terça-feira (28/8), foi Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, conhecido por “Lázaro de Minas”, que morreu numa troca de tiros com a Polícia Militar, na zona rural de Capelinha, no Alto Jequitinhonha.

O corpo de David Benedito, o Lerdão, foi encontrado crivado de balas, por moradores da Comunidade da Fazendinha, no Rio. O criminoso agia na região de Andrelândia e São Vicente de Minas, no sul do estado, sendo integrante de uma organização criminosa da região.



Lerdão tem mandado de prisão em aberto e condenação superior a cinco anos de prisão. Era considerado o líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil mineira, ele é o mandante de um homicídio ocorrido na cidade, em função da disputa pelo controle e domínio de pontos de tráfico de drogas.

A morte de David está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.