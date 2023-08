Um dos bandidos mais procurados de Minas morre em troca de tiros com a PM

432

Roberto, conhecido por "Lázaro de Minas", tinha em sua ficha diversos crimes violentos (foto: Sejusp)

Um dos bandidos mais perigosos de Minas, Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, conhecido por “Lázaro de Minas”, morreu numa troca de tiros com a Polícia Militar. O tiroteio ocorreu na noite dessa segunda-feira (28/08), em Capelinha, no Alto Jequitinhonha.



Roberto Carlos era foragido da Justiça e tinha condenações que, somadas, ultrapassavam 70 anos. Na última sexta-feira (25), a Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais (Sejusp) divulgou a lista dos 12 criminosos mais procurados do estado, a “Procura-se”, e "Lázaro" estava nela.

Roberto era conhecido na região por uma série de crimes violentos. Segundo a PM, era um homem agressivo, que estava sempre disposto a se envolver em confusões.

Entre os vários crimes, Roberto teria tentado, por duas vezes, assassinar dois policiais militares, em 2010 e 2011. A partir daí, entrou para a lista da Sejusp.

A vida de “Lazaro de Minas”, atualmente, era fugir. Por isso, não tinha endereço certo. Segundo a Polícia Militar, ele tinha como hábito viver em imóveis abandonados, na zona rural de Capelinhae só saía à noite para evitar ser visto. Também não ia a bares e outros locais de grande frequência.

Operação

A partir de informações do serviço de inteligência, a PM montou uma operação, cercando a região onde o suspeito estava escondido. Além de localizar “Lázaro de Minas”, a polícia prendeu também um comparsa dele, que, segundo a polícia, era quem ajudava o criminoso a se esconder, e era, também, o responsável por conseguir alimento e informações que pudessem mantê-lo em liberdade.

Ainda de acordo com a PM, os esconderijos de Roberto Carlos eram sempre próximos a residências ou chácaras onde estavam suas vítimas. No momento da prisão, “Lázaro de Minas” e seu comparsa caminhavam em uma rua. Foi dada ordem de parada, não obedecida pela dupla.

Os dois fugiram e, informa a PM, dispararam tiros contra os policiais, que revidaram. Depois de intenso tiroteio, “Lázaro de Minas” foi atingido. Ele e o comparsa ficaram feridos e foram levados para o Hospital de Andrelândia. “Lázaro de Minas” chegou morto. Com eles, foram apreendidas armas, que eram de uso exclusivo das Forças Armadas.