Homem liga para polícia para denunciar crime e acaba preso

Homem tentou denunciar homens armados e acabou preso por roubo de celular em Governador Valadares, em Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Caso inusitado

Um homem, que ligou para a Central de Policiamento da Polícia Militar, denunciando que estava vendo, em frente à casa dele, dois homens armados, foi preso pela PM. Ele acabou denunciando a si mesmo por roubo de um celular. O caso ocorreu em em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce em Minas Gerais.Era por volta das 19h, quando o Copom recebeu o chamado. Do outro lado da linha, um homem dizia que os indivíduos estavam passando em frente à casa dele com revólveres. Descreveu a vestimenta do primeiro, que estaria trajando uma blusa preta, de frio, e bermuda jeans, e do segundo, com blusa de frio cor de rosa e bermuda jeans, assentado numa motocicleta Titan, de cor vermelha.Uma viatura foi enviada ao local, onde os policiais abordaram um homem, de 19 anos, que estava de blusa cor de rosa e bermuda jeans. Questionado sobre o fato, respondeu que não tinha ligado para a PM, e que o telefone ficou com ele durante todo o tempo, mas alegou que a esposa tinha tido acesso ao aparelho.Os policiais foram, então, à casa da mulher e ela disse que tinha seu próprio aparelho, apresentando, inclusive, a nota fiscal de compra do celular. Negou ter feito tal ligação.O Centro de Operações da PM (Copom) fez uma pesquisa e descobriu o número que tinha feito a ligação. Os policiais então, ligaram para o número e o aparelho do homem tocou, momento em que foi dada voz de prisão. Descobriu-se que o telefone tinha sido roubado no mesmo bairro. Os policiais foram atrás da vítima, que contou ter sido roubado por dois homens numa motocicleta.O homem preso, confessou, então, ter inventado a história e que queria fazer passar-se por vítima. Os policiais revelaram que na região do Bairro Turmalina é comum que criminosos liguem para a polícia para denunciarem crimes, que eles mesmos cometeram, escapando, assim, de serem presos, caso sejam apanhados.