Mulher é suspeita de atirar contra ex-amante em Contagem

Polícia Militar foi acionada para disparos de arma de fogo e encontrou homem baleado caído em posto de gasolina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma mulher, de 23 anos, foi presa suspeita de atirar contra um homem, de 48, nessa terça-feira (29/8), no bairro Novo Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem com marcas de tiro pelo corpo caído em um posto de gasolina. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem com dois tiros no lado direito do tórax e um no braço esquerdo. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Em rastreamento na região, os militares encontraram a suspeita do crime dentro da empresa da vítima. Ela foi abordada e confessou a tentativa de homicídio. Segundo ela, ela era ex-amante da vítima e não aceitou o fim do relacionamento.

A suspeita contou à polícia que ficou dependente emocional e financeira do homem, que parou de responder as mensagens dela. Na tarde de ontem, ela foi até a empresa da vítima para tirar satisfação, mas não o encontrou.

A filha da vítima, de 16 anos, informou que encontrou a suspeita na porta da empresa, que a abordou, disse que estava armada e a fez procurar pelo pai na região. As duas iam em direção a casa da vítima quando a mãe da adolescente visualizou a situação e ligou para o pai da jovem.

O homem, então, saiu pela rua Padre José Maria de Man e encontrou com as duas próximo a um posto de gasolina. A suspeita sacou a arma e descarregou o revólver calibre 32, atirando contra a vítima ao menos sete vezes.

A vítima ainda conseguiu tomar a arma da mão da mulher, que fugiu em direção a empresa do homem. Segundo relatos de funcionários, a suspeita entrou correndo e quebrou computadores e outros objetos.

A mulher foi presa e a ocorrência foi passada para a Polícia Civil.