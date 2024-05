Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros enquanto apanhava mandioca com os amigos em uma propriedade rural em Itaipé, no Norte de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já tinha problemas de desentendimento com pessoas na cidade, acumulando inclusive com passagens pela polícia pelo crime de ameaça.





Na noite desta terça-feira (21/5), a vítima estava com os amigos e foi para a plantação de mandioca, nos fundos da propriedade. Em determinado momento, dois homens encapuzados invadiram o local, sacaram uma arma e atiraram contra o homem, que morreu na hora.





A dupla fugiu e ainda não foi encontrada pela Polícia Militar. Os amigos afirmaram que o homem tinha problemas de relacionamento, mas não souberam apontar um suspeito. A Polícia Civil investiga o caso.