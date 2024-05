Ao menos 81 açougues das cidades de Ladainha, Poté, Ataléia, Pavão, Novo Oriente de Minas e Ouro Verde, na região do Vale do Mucuri, foram fiscalizados pelo Procon-MG com apoio da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária. Ao todo 2.721,1 kg de carnes impróprias para o consumo foram apreendidas e 18 açougues interditados.





A fiscalização começou em março e foi realizada em duas etapas. Entre as principais irregularidades encontradas estão produtos sem comprovação de origem, refrigeração inadequada e falta de alvará sanitário.





Os fornecedores que estavam em situação irregular irão responder a processos administrativos e os estabelecimentos interditados só vão poder voltar a funcionar após a regularização das irregularidades apontadas.





Ainda neste mês, no dia 13 de maio, outra operação de fiscalização de açougues do Procon foi responsável pela apreensão de quase meia tonelada de carne imprópria em açougues de Araguari, no Triângulo Mineiro.