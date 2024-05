Um homem, de 29 anos, suspeito de uma série de furtos na zona rural de Itaúna, região Centro-Oeste de Minas, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nessa quarta-feira (22/5).

Segundo a Polícia Civil, a ação resultou na recuperação de diversos materiais furtados, incluindo utensílios domésticos, eletrodomésticos, alimentos, botijão de gás, televisão e dois aparelhos celulares, além de uma motocicleta sem licenciamento e um veículo utilizado nos crimes.

As investigações, conduzidas pela equipe de crimes contra o patrimônio da PCMG em Itaúna, tiveram início depois de várias denúncias de furtos em propriedades rurais.

Segundo o delegado João Marcos do Amaral, a investigação revelou que o suspeito agia sozinho e da mesma forma. "Ele entrava nas casas das vítimas durante a madrugada, arrombava as portas e subtraia diversos itens. Para transportar os produtos furtados, o suspeito utilizava seu veículo com um reboque tipo carretinha acoplado. Em dois dos furtos, a ação foi flagrada por câmeras de segurança instaladas em imóveis vizinhos", informa.

O inquérito segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil local. Ao final, o investigado poderá ser indiciado pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo/arrombamento, com aumento de pena por ter sido praticado no período noturno.