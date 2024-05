Uma idosa foi presa nesta terça-feira (21/5) no bairro São Salvador, região Noroeste de Belo Horizonte. Ela foi condenada a 40 anos de prisão por estupro de vulnerável de três crianças. As vítimas são um menino de 11 anos e duas meninas, de 11 e 13 anos, todos netos da idosa. Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apontaram que a mulher presenciou os abusos cometidos pelo marido, avô paterno das vítimas.





O avô paterno havia sido preso em 2019, quando os fatos foram denunciados. Na época ele também chegou a ser condenado. O menino sofreu abusos dos 4 aos 9 anos e, em depoimento, contou que era ameaçado pelos avós para não revelar o que sofria aos pais.









Os abusos tinham a conivência da avó. De acordo com a delegada Renata Ribeiro, chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) “a criança achava que os abusos eram normais, pois, em várias oportunidades, a avó estava presente e assistia ao ato”.

A avó pedia ainda que as vítimas não contassem nada para ninguém, pois ela negaria as acusações e as crianças seriam vistas como mentirosas. Segundo a mãe das vítimas, as crianças fazem acompanhamento psicológico e têm muito medo do avô. Além disso, uma das meninas chegou até a fazer uma carta de despedida, contando que iria tirar a própria vida em razão do medo.







O inquérito foi finalizado e tanto o avô quanto a avó foram indiciados por estupro de vulnerável. O avô já estava preso desde 2019, mas o mandado de condenação da avó só foi expedido após os policiais descobrirem que a mulher tinha planos de fugir.