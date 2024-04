De volta às terras mineiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode retornar ao estado na sexta-feira (26/4). A agenda ainda não se tornou oficial, mas é confirmada por membros do governo como "quase certa".

Lula pode ter dois destinos. Primeiro, Nova Lima, onde ele deve participar da inauguração de uma fábrica ligada à empresa de biotecnologia Biomm. O empreendimento recebeu investimentos de aproximadamente R$ 800 milhões para produzir um tipo de insulina utilizada no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1.

A empresa conta em seu Conselho Administrativo com Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro que desempenhou vários papéis nas administrações petistas.

No mesmo dia, ele também pode comparecer ao lançamento da Safra mineira de cana-de-açúcar em Uberaba. Esta segunda agenda ainda é especulação, segundo fontes ouvidas pelo Estado de Minas.

Em seu terceiro mandato, Lula começou o primeiro ano de governo sem visitar Minas Gerais. Agora, em 2024, o presidente esteve em Belo Horizonte no início de fevereiro para anunciar projetos e ações do governo federal, além de obras do PAC.

Em março, ele retornou ao estado para a inauguração de uma fábrica de fertilizantes em Serra do Salitre, município do Alto Paranaíba.

Ambas as agendas contaram com a presença do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), considerado opositor de Lula. Vale relembrar, que o chefe do Executivo mineiro é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).