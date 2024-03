O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB-SP), afirmou nesta quarta-feira (13/3), em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, durante a inauguração da primeira unidade da EuroChem construída fora da Europa, que a chegada da fábrica ao Brasil vai diminuir em 15% a dependência do país na importação de fertilizantes fosfatados, produzidos a partir de extração mineral, favorecendo o agronegócio e a indústria. Atualmente, o Brasil consome 9 milhões de toneladas/ano em fertilizantes.





O vice-presidente esteve em Minas Gerais, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador Romeu Zema (Novo) e de ministros participando da inauguração do Complexo de Salitre, cujo investimento foi de US$ 1 bilhão e que vai minerar, beneficiar, produzir e distribuir fertilizantes para o mercado Brasileiro.





De acordo com Alckmin, hoje o Brasil importa em média 85% dos fertilizantes usados na agricultura, apesar de ser um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. A chegada da EuroChem no país, segundo ele, vai “diminuir a dependência do Brasil de importados”.

“Importamos praticamente 75% de fosfatados, 85% de nitrogenados e 95% do potássio e, em média, 85% dos fertilizantes, mesmo estando o Brasil entre os três maiores produtores de alimentos do mundo, entre os três maiores exportadores de alimento do mundo e o primeiro exportador de alimento processado do mundo”, afirmou o governador, se referindo aos três nutrientes indispensáveis para as plantas e encontrado na maioria dos fertilizantes usados pela agricultura.

O vice-presidente destacou a liderança do Brasil, que já ultrapassou os Estados Unidos, na exportação de alimentos industrializados e precisa aumentar a produção de fertilizantes para manter a liderança e alcançar novas marcas. “O investimento da Eurochem é fundamental, US$ 1 bilhão (investimentos) e 1 milhão de toneladas (previsão ano para 2025) de fosfatados atendem em 15% a necessidade do país. Nós consumimos 9 milhões de toneladas de fertilizantes e só aqui vamos ter um milhão de toneladas”, comemorou.



Alckmin também afirmou que o Brasil pretende investir para aumentar sua produção de gás natural a fim de viabilizar novos investimentos como o da EuroChem. De acordo com ele, a abundância de gás permitirá reduzir preços e dar competitividade à produção de fertilizantes nitrogenados. A unidade é a primeira a ser construída desde o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, em 2022, cuja execução é comandada pela pasta do vice-presidente.



Zema comemorou a geração de empregos na região com a chegada da fábrica que pretende contratar mão de obra local e tem a expectativa de gerar 1.500 empregos diretos e indiretos, sendo 30% deles para mulheres.



“Para mim é uma satisfação ver mais esse grande passo, que vai fortalecer nosso agronegócio, uma das principais fontes de riqueza que temos”, afirmou Zema.



O presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite (MDB), também comemorou a inauguração que, segundo ele, “ajuda, na prática e no dia a dia o produtor do Brasil e do Estado". Tadeu Martins Leite ainda ressaltou que o polo vai entregar "praticamente 15% dos fertilizantes de todo o país, mostrando a produção pujante de nosso estado. E ainda vai diminuir a dependência do Brasil na importação de fertilizantes."



Já á o prefeito de Serra do Salitre, Joca Silveira (Avante), enalteceu a geração de empregos e o desenvolvimento local. Para ele, os fatores positivos que envolvem a inauguração do complexo mineroindustrial são frutos de uma bem-sucedida parceria entre o poder público e a iniciativa privada, que deve servir de exemplo e modelo a outras parcerias e empreendimentos.



Com uma área de 19 milhões de metros quadrados, o Complexo Mineroindustrial da Serra do Salitre foi inaugurado com a presença de autoridades e representantes do setor privado e é o primeiro do grupo EuroChem, empresa com capital russo e sede na Suiça, que produz anualmente 13 milhões de toneladas de fertilizantes