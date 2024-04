Elon Musk acusa Alexandre de Moraes de influenciar as eleições no Brasil

O empresário sul-africano, naturalizado americano, Elon Musk usou suas redes sociais nesta quinta-feira (18/4) para afirmar que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, interferiu nas eleições do Brasil.

De Moraes absolutely interfered with the Brazil elections https://t.co/QYCQf02Vzq — Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2024

"(Alexandre) De Moraes interferiu absolutamente nas eleições do Brasil", afirmou o empresário.

Na publicação, ele postou um vídeo feito pelo ativista americano Michael Shellenberger que alega que a suposta censura que estaria sendo aplicada no Brasil é um plano militar realizado pelo Estados Unidos e Reino Unidos ao longo de anos.

Shellenberger alega que agentes do departamento de Defesa dos Estados Unidos, a CIA e o Ministério de Defesa britânico desenvolveram programas de censura e que, a partir do início de 2017, eles desenvolveram "táticas de censura semelhantes" ao que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil.

Em 2017, o presidente dos Estados Unidos era o republicano Donald Trump e o Reino Unido tinha como primeira-ministra a conservadora Theresa May.

Musk vem criticando reiteradamente as decisões de Moraes alegando que ele "tem sido agressivo na censura de supostas 'desinformações' sobre a eleição".

Após o empresário americano ameaçar não cumprir as determinações da Suprema Corte, Moraes determinou que Musk seja investigado pelo inquérito das milícias digitais, que investiga grupos que mantiveram atos ou condutas contrários a democracia".

Recentemente Shellenberger defendeu o direito de nazistas, racistas e fascistas se manifestarem no Brasil, apesar disso ir contrário a legislação brasileira. Posteriormente, ele afirmou que as pessoas tem o "direito de mentir".