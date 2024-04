O empresário Elon Musk elogiou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na madrugada desta quarta-feira (10/4). Ao compartilhar o vídeo do parlamentar mineiro na Cúpula Transatlântica em Nova York, em uma sala alugada nas dependências das Organizações das Nações Unidas (ONU), o proprietário do 'X' (antigo Twitter), disse que ele é um "homem corajoso".

Em resposta ao empresário, Nikolas disse que o elogio significava muito para ele. "Você nem imaginam o que isso significa para mim e para o Brasil. Obrigado", respondeu o deputado.



You can't even imagine what this means for me and for Brazil. Thank you — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 10, 2024

O discurso de Nikolas foi feito em novembro do ano passado e compartilhado novamente em suas redes sociais nessa terça-feira (9/4). "Este foi o meu discurso na Sede das Nações Unidas, onde tive a oportunidade de contar ao mundo o que realmente está acontecendo no Brasil. Desde então, a “justiça” ordenou uma investigação contra mim, o deputado mais votado do país, apenas por dizer que Lula é um corrupto que deveria estar preso", escreveu Nikolas ao publicar o vídeo no X.

No encontro, o parlamentar mineiro falou por quase oito minutos. Em sua fala atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras personalidades ligadas a pautas progressistas.



“O mundo seria um lugar melhor se não houvesse tantas pessoas prometendo melhorá-lo. Essa é uma citação do filósofo Olavo de Carvalho e que se encaixa perfeitamente com Greta (Thunberg) e Leonardo Di Caprio, por exemplo, que apoiaram nosso presidente socialista chamado Lula, um ladrão que deveria estar na prisão. E agora temos a Amazônia com o pior incêndio em 15 anos e eles estão apenas em silêncio e desapareceram”, disse o mineiro na conferência.

