A expectativa do senador é que o PL não recorra do resultado

Por cinco votos a dois, o senador Sergio Moro (União-PR) foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) nas ações que o acusavam de abuso de poder econômico e caixa 2 nas eleições de 2022.



Fontes reservadas, próximas ao PL, de Jair Bolsonaro, indicam que o senador Sergio Moro tem conversado com a família Bolsonaro para convencer o partido em desistir de um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão poderá ser contestada na própria Corte e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação que pedia a cassação do ex-juiz por abuso de poder econômico durante a eleição de 2022 foi proposta pelo partido de Bolsonaro, mas logo acompanhada por outro pedido idêntico da Federação Brasil da Esperança, que inclui o PT. A expectativa do senador é que o PL não recorra do resultado.



Mas, ao Correio Braziliense, o advogado que atuou para o PL no processo de cassação de Moro, Guilherme Ruiz, disse que nenhum pedido chegou do partido do ex-presidente para que os advogados desistam ou recuem da ação contra o ex-juiz.



“O jurídico do PL, nem nosso escritório, recebeu pedido algum para desistir da ação ou do recurso caso o peido seja negado no TRE-PR. Qualquer pedido desse tipo seria visto com grande surpresa por nós”, aponta Ruiz.



Um sinal que a relação entre Moro e a família Bolsonaro está melhor foi a declaração do filho mais velho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disse, na segunda-feira (8/4), no programa Roda Viva, que se opõe à cassação de Moro criticando a iniciativa que uniu o PL com o PT na ação.





Desde antes do julgamento a expectativa era que uma condenação seria mais provável no TSE, enquanto no TRE-PR, onde o ex-juiz tem relacionamentos mais próximos, era visto como mais provável uma absolvição.