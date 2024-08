“Poesia Acústica 16”, música dos rappers Xamã, Filipe Ret, Orochi, L7NNON, Ryan SP, TZ da Coronel, MC Ph e Lourena com participação da sertaneja Ana Castela, chegou às plataformas de áudio na noite dessa quinta-feira (8/8). Menos de 12 horas após o lançamento, o clipe musical já tinha quase 1 milhão de reproduções no YouTube e ocupava o primeiro lugar na categoria música da plataforma.





Com mais de 8 bilhões de acessos no YouTube, o Poesia Acústica é um projeto que existe desde 2017, unindo a sonoridade do rap com elementos acústicos. Cada edição possui uma música diferente e cantores diferentes. A 16ª edição contou, pela primeira vez, com a participação de um cantor sertanejo.





Ana Castela, fenômeno do gênero, contou ao Estado de Minas no começo da semana que já era fã do Poesia e gostou da experiência de brincar com os estilos musicais. “Sempre gostei muito do projeto, amo o som deles e acompanho desde o início. Fazer parte cantando a minha verdade que é o sertanejo é ainda mais incrível, estou feliz demais”, disse.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ela também classificou o lançamento como um passo importante para a carreira. “É uma realização, fazer parte de algo que eu sempre acompanhei e admiro é motivo de muita alegria. Representar as mulheres do sertanejo dentro do Poesia é demais, me sinto honrada”, apontou.



Além de Ana Castela, mais de 50 artistas já participaram das gravações do Poesia Acústica. Incluindo grandes nomes do rap desta e de gerações passadas. Mas também nomes de outros gêneros musicais, como Ludmilla, Marina Sena, Gloria Groove, Luísa Sonza, Elana Dara e Vitão.