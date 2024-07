Iza surpreendeu os fãs, nessa quarta-feira (10/7), ao anunciar que seu relacionamento com Yuri chegou ao fim. A cantora, que está grávida do jogador, descobriu que foi traída pelo atleta e deu um basta na relação através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o jornalista Leo Dias, antes de começar a namorar com a Iza, Yuri teria viajado junto com a antiga affair para Gramado. Após isso, foi descoberto uma série de mensagens, onde o então namorado da cantora, relembrava momentos do passeio com a ex-affair.

Além disso, na troca de mensagens que chegaram até Iza, o jogador relembrava momentos de intimidade que havia vivido com a ex-affair, durante a viagem. Na conversa, ele teria feito vários elogios de cunho sexual.

No entanto, em um dos textos enviados a mulher, Yuri escreve: “Eu quase não saio desse vídeo, que coisa mais linda, meu Deus, vontade de te matar, você é perfeita pra ser minha put4, put!nh4 pra mim. Queria você assim".

Por fim, o agora ex-companheiro de Iza disse, na conversa recente com a amante: "Toda hora que eu quisesse transar, fod&r e g@z4r gostoso, eu ia te chamar”. Em outro momento, o jogador elogia o momento íntimo que viveu com a mulher, e afirma que foi o melhor que já viveu com alguém.