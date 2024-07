Ana Maria Braga falou sobre o caso de Iza no programa Mais Você

Ana Maria Braga, durante o programa ‘Mais Você’ da Globo, abordou o término conturbado do relacionamento de Iza e Yuri Lima, que continua a ser um dos principais temas na mídia, nessa quinta-feira (11/7). Ana Maria discutiu os detalhes da situação, assistiu ao vídeo em que a cantora revela a traição do ex-companheiro e expressou indignação com o jogador.





A apresentadora começou enviando uma mensagem especial para a cantora: “Iza, você disse o suficiente e mostrou sua força, força essa que a gente tira não sabe nem de onde. Mas, certamente, ela vem da sua fibra e também dessa bebezinha que está com você”, elogiou Ana Maria Braga , enaltecendo a artista.