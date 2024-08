"O amor venceu!" O relacionamento entre Iza e Yuri Lima parece ter dado um passo a mais para a reconciliação do casal. Segundo o jornal "Extra", os responsáveis pela possível volta dos pombinhos foram os pais: dona Magna e sr Elson, pais de Yuri Lima, e Isabel Cristina, mãe de Iza.

Entretanto, tudo teria acontecido por conta de uma pressão exercida pela família do atleta. Os sogros da cantora cobraram uma postura do filho, sendo bem rígidos com o jogador, e o convenceram a pedir perdão pelas mensagens picantes trocadas com outra mulher.

Na ocasião, o ex-jogador do Mirassol teria feito um pedido à famosa para ficar próximo dela nos momentos finais da gravidez, o que teria sido acatado pela própria. Até o momento, o casal não se manifestou publicamente sobre a reconciliação.

Vale lembrar que, o término conturbado foi comunicado por Iza por meio de um vídeo, publicado pelas redes sociais enquanto Yuri Lima estava em campo jogando pelo seu ex-time. Ainda segundo fontes do colunista Lucas Pasin, ela teria reconhecido que errou ao anunciar o fim da relação sem ter conversado com o jogador.

A web opinou sobre o retorno: "Isso aí. Família tradicional brasileira", disse um usuário. "Ela é mesmo nossa Beyoncé, agora eu quero um álbum sobre a traição igualzinho a Bey fez pro Jay-Z", relembrou outro. "Que o arrependimento seja verdadeiro e a Nala tenha um pai e uma mãe por inteiro", disse outro.