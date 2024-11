Cinema: brasileiro atua nos efeitos visuais do filme Wicked

A estreia de Wicked está marcada para 21 de novembro de 2024 nos cinemas brasileiros, sendo aguardada pelo público e críticos. Dirigido por Jon M. Chu, o filme é a primeira parte da adaptação cinematográfica do musical da Broadway. Com um orçamento estimado em 150 milhões de dólares, a produção é considerada uma das principais estreias do ano, mencionada por sua narrativa, elementos visuais e emocionais, além de já estar sendo cotada para várias categorias do Oscar 2025. O trabalho de Romualdo Amaral, artista digital, ajudou na adaptação da peça de teatro para as telas de cinema, contribuindo diretamente para os efeitos visuais e animações que permeiam o filme.

Romualdo e sua equipe foram responsáveis pela criação de pré-visualizações das cenas, desde o roteiro e os storyboards até o desenvolvimento dos movimentos de câmera e layout das sequências. Este processo ajudou o diretor a ter uma visão clara antes mesmo das gravações começarem, etapa essa que permitiu que a produção tivesse uma dimensão do trabalho que seria realizado. Além disso, Amaral desempenhou um papel importante na animação de criaturas mágicas e na criação do trem que transporta as protagonistas para Oz, um dos elementos visuais presentes no filme.

Uma sessão antecipada de Wicked foi organizada pela Universal Pictures para fãs nos Estados Unidos, e as primeiras impressões indicaram um destaque para diversos aspectos técnicos do filme. Críticos de cinema e membros votantes do Oscar comentaram sobre a escala da produção, comparando-a à de O Mágico de Oz. Houve também menções ao impacto emocional da adaptação, com alguns apontando as mudanças feitas no roteiro original como tecnicamente bem executadas. As atuações de Cynthia Erivo (Elphaba) e Ariana Grande (Glinda) foram citadas por suas performances.

Outro aspecto mencionado nas primeiras avaliações foi o design visual de Oz, descrito pelos convidados como uma composição vibrante e detalhada. Alguns relataram que o visual oferece uma interpretação distinta do ambiente mágico, comparando-a com a versão clássica de 1939, destacando o trabalho técnico de iluminação e efeitos visuais que contribuem para essa nova representação.

O CGI foi mencionado por "sua sutileza e integração", resultado do trabalho de Romualdo Amaral e sua equipe. Seu trabalho na limpeza das telas azul e verde garantiu que os elementos gerados por computador se misturassem com o live-action, criando um universo imersivo para a audiência na história.

A interação entre o elenco foi mencionada, com destaque para a dinâmica entre os personagens Elphaba e Glinda. Bowen Yang também foi citado por seu papel entre os personagens secundários. As canções “Defying Gravity” e “Popular” receberam atenção por suas performances, consideradas marcantes para o público.

Wicked alcançou recordes de pré-venda nos Estados Unidos e tem uma sequência programada para 2025. Romualdo Amaral continuará trabalhando nos efeitos visuais na próxima parte da adaptação.

Website: https://romualdoamaral.com/